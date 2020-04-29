В Краснодаре, Новороссийске и Ейске 9 мая пройдут праздничные пролеты авиации

Авиацию Южного военного округа (ЮВО) задействуют в полетах, посвященных Дню Победы. Они пройдут в том числе в Краснодаре и Новороссийске

Напомним, из-за распостранения коронавируса президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы, акции «Бессмертный полк» и других мероприятий, которые должны были пройти в часть 75-летия Победы.

Однако некоторые мероприятия все же состоятся в День Победы. Так, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, а в 12 городах юга России, а также в Армении на базе ЮВО 9 мая в 10:00 начнутся демонстрационные пролеты авиации.

Пролеты синхронизируют с торжественными построениями в воинских частях. Их уже согласовали с главами регионов, сообщил 28 апреля командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Всего задействуют 126 самолетов и 84 вертолета. Пролеты пройдут в Краснодаре, Ейске, Новороссийске, а также Ростове, Волгограде, Каспийске, Владикавказе, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Грозном, Астрахани и Ереване. Праздничное воздушное мероприятие будут транслировать в эфире региональных каналов, сообщили в пресс-службе ЮВО.