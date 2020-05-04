Мэрия Краснодара рассказала, какие мероприятия пройдут в городе 9 мая

4 мая стало известно о программе мероприятий, которые организуют в День Победы в Краснодаре

По данным органов соцзащиты, в краевой столице живут 5 тыс. 572 человека, которые относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненных к ним. В мэрии Краснодара 4 мая рассказали, что из-за коронавируса празднование Дня Победы пройдет в новых форматах.

В 10:00 президент России Владимир Путин выступит с обращением, которое будут транслировать на телевидении в прямом эфире;

В 10:50 пройдет торжественный пролет авиации над Краснодаром. Маршрут будет проложен над мемориалом «Вечный огонь».

В 11:00 торжественно возложат цветы на мемориале «Вечный огонь» . Мероприятие будут транслировать в прямом эфире канала «Кубань 24».

В 19:00 по всей России объявят минуту молчания. В пресс-службе мэрии рассказали, что жители города могут выйти с портретами своих родственников-участников войны на балконы домов. По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы».