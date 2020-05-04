Мэрия Краснодара рассказала, какие мероприятия пройдут в городе 9 мая
4 мая стало известно о программе мероприятий, которые организуют в День Победы в Краснодаре
По данным органов соцзащиты, в краевой столице живут 5 тыс. 572 человека, которые относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненных к ним. В мэрии Краснодара 4 мая рассказали, что из-за коронавируса празднование Дня Победы пройдет в новых форматах.
В 10:00 президент России Владимир Путин выступит с обращением, которое будут транслировать на телевидении в прямом эфире;
В 10:50 пройдет торжественный пролет авиации над Краснодаром. Маршрут будет проложен над мемориалом «Вечный огонь».
В 11:00 торжественно возложат цветы на мемориале «Вечный огонь». Мероприятие будут транслировать в прямом эфире канала «Кубань 24».
В 19:00 по всей России объявят минуту молчания. В пресс-службе мэрии рассказали, что жители города могут выйти с портретами своих родственников-участников войны на балконы домов. По задумке организаторов, после минуты молчания все одновременно споют песню «День Победы».
В 21:50 пройдет еще одна акция для краснодарцев. Им предложили подстветить окна своих домов свечами или включить режим фонарика на телефонах. Так планируется почтить память тех, кто не вернулся с войны.
Читайте также:
Также 9 мая два расчета казаков и ветеранов боевых действий будут проходить под звуки марша под окнами участников Великой Отечественной войны. Адреса проведения согласовываются сейчас с родственниками ветеранов. Кроме того, артисты «Премьеры» организуют мини-концерты во дворах и на улицах по месту жительства 162 из них.
Как ранее писали Юга.ру, в этот же день в России пройдет федеральная онлайн-акция «Бессмертный полк». Власти Краснодара сообщили, что в городе дополнительно проведут локальное мероприятие «Бессмертный полк. Краснодар». Для участия до 6 мая необходимо прислать фотографии родственников на адреса одного из нескольких СМИ-партнеров: портала Юга.ру, газеты «Краснодарские известия», телеканала «Краснодар» или медиахолдинга «Комсомольская правда». Прислать фотографии на Юга.ру можно способами, указанными тут.
Созданный из фотографий видеоряд будут показывать 9 мая на большом экране Главной Городской площади с 7:00 до 23:00, а также весь день на сайте канала «Краснодар».
Кроме того, в аптеках, на АЗС и в магазинах раздадут георгиевские ленточки. Также в рамках акции «Окна Победы» в мэрии предложили украсить окна своих домов рисунками с тематикой Дня Победы. Кроме того, в краевом центре будет действовать всероссийская акция «Флаги России». В пресс-службе сообщили, что уже раздали 4 тыс. флагов. 9 мая они должны появиться на балконах домов и во всех знаковых местах города.
Все материалы по теме:
Читайте также
6 документальных фильмов о походах в Краснодарском крае