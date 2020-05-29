В России 24 июня объявили выходным. В этот день проведут парад Победы

Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении парада Победы в 2020 году

Напомним, 16 апреля Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за распространения коронавируса. В итоге 9 мая в России провели праздничные мероприятия без личного участия зрителей. Так, например, на Кубани провели авиапарад, организовали возложение цветов, концерты во дворах ветеранов и ряд других акций в условиях самоизоляции.

Позже президент сообщил, что парад Победы в 2020 году пройдет 24 июня. А 29 мая подписал соответствующий указ. Этот день объявлен в России нерабочим с сохранением заработной платы, уточнил RT.