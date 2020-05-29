В России 24 июня объявили выходным. В этот день проведут парад Победы

Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин 29 мая подписал указ о проведении парада Победы в 2020 году

Напомним, 16 апреля Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за распространения коронавируса. В итоге 9 мая в России провели праздничные мероприятия без личного участия зрителей.

Так, например, на Кубани провели авиапарад, организовали возложение цветов, концерты во дворах ветеранов и ряд других акций в условиях самоизоляции.

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Позже президент сообщил, что парад Победы в 2020 году пройдет 24 июня. А 29 мая подписал соответствующий указ. Этот день объявлен в России нерабочим с сохранением заработной платы, уточнил RT.

Согласно документу, в 10:00 на Красной площади в Москве, а также в других российских городах должны пройти военные парады с привлечением вооружения и военной техники. А в 22:00 будет дан артиллерийский салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Великая Отечественная война Владимир Путин День Победы История Коронавирус

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