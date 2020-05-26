Путин рассказал, когда в России планируют провести акцию «Бессмертный полк»

Напомним, из-за коронавируса президент отменил парад в честь 75-летия Победы, который предполагалось провести 9 мая. Вместо этого в городах прошли другие мероприятия, без участия зрителей, в том числе авиапарад и мини-концерты во дворах для ветеранов Великой Отечественной войны.

Также в День Победы по улицам не прошел «Бессмертный полк». Однако федеральную акцию провели онлайн. Кроме того, в Краснодаре организовали локальное мероприятие «Бессмертный полк. Краснодар». Фотографии участников войны показывали в День Победы на большом экране Главной городской площади. Также фотографии своих родственников и близких присылали читатели Юга.ру в редакцию.

26 мая Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня, а «Бессмертный полк» планируется провести 26 июля — в день Военно-морского флота, пишет телеканал «360». Российский лидер отметил, что перенос мероприятия на июль связан с тем, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.

При этом Путин не исключил, что акцию придется перенести на более поздний срок по рекомендации врачей, добавил RT.