Путин рассказал, когда в России планируют провести акцию «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин сообщил 26 мая, когда в стране может пройти патриотическая акция «Бессмертный полк»
Напомним, из-за коронавируса президент отменил парад в честь 75-летия Победы, который предполагалось провести 9 мая. Вместо этого в городах прошли другие мероприятия, без участия зрителей, в том числе авиапарад и мини-концерты во дворах для ветеранов Великой Отечественной войны.
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Также в День Победы по улицам не прошел «Бессмертный полк». Однако федеральную акцию провели онлайн. Кроме того, в Краснодаре организовали локальное мероприятие «Бессмертный полк. Краснодар». Фотографии участников войны показывали в День Победы на большом экране Главной городской площади. Также фотографии своих родственников и близких присылали читатели Юга.ру в редакцию.
26 мая Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы пройдет 24 июня, а «Бессмертный полк» планируется провести 26 июля — в день Военно-морского флота, пишет телеканал «360». Российский лидер отметил, что перенос мероприятия на июль связан с тем, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.
При этом Путин не исключил, что акцию придется перенести на более поздний срок по рекомендации врачей, добавил RT.
Сооснователь акции Сергей Лапенков прокомментировал порталу Юга.ру новость о проведении «Бессмертного полка» в день ВМФ, 26 июля.
«Наверное, акция действительно пройдет в этот день, если об этом объявили. Но если хотите знать мое мнение, это совершенно искусственное мероприятие. Я не понимаю, зачем это нужно. Парад Победы, акция "Бессмертный полк" — события, приуроченные к памятной дате, и устраивать шествие в традиционном виде в другой день… В этом году "Бессмертный полк" состоялся в онлайн-режиме. Зачем проводить еще отдельное шествие, я не очень понимаю», — поделился Лапенков.
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