Главный архитектор Краснодара рассказала, как должны выглядеть летние кафе

В Краснодаре 8 июня на заседании городского оперативного штаба обсудили, при каких условиях можно открыться летним верандам баров, ресторанов и кафе

Напомним, в Краснодарском крае продлили карантин до 21 июня. При этом в регионе с 6 июня разрешили открыться кафе и ресторанам, имеющим летники и отдельный вход, а также контролирующим социальную дистанцию между посетителями. Всего в крае собираются возобновить работу 13% от общего количества заведений, а именно 1 тыс. 115 объектов. В ночь на 7 июня в соцсетях появились видео с толпой около бара в центре Краснодара. Одна из участниц уличной вечеринки забежала на служебную машину полицейских, после чего между молодыми людьми и сотрудниками полиции произошел конфликт. В полиции занялись установлением участников беспорядка, а Роспотребнадзор займется проверкой баров, которые находятся на улице Красной между Карасунской и Чапаева.

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8 июня на заседании городского оперштаба дополнительно обсудили условия размещения летних веранд при заведениях общепита. В мэрии города рассказали, что сейчас в Краснодаре открыты 14 летних кафе. Замглавы города Дмитрий Логвиненко подчеркнул, что в ближайшее время смогут начать работу еще 18 — при соблюдении всех требований. «При наличии отдельного входа и соблюдении всех требований Роспотребнадзора можно открыть летнюю веранду. В городской схеме расположения площадок их предусмотрено 88. Схема эта утверждена. Из опыта знаем, что ежегодно мы заключаем порядка 65-70 договоров на размещение летников», — заключил он. В департаменте архитектуры и строительства подготовили краткую схему-памятку для предпринимателей, которые хотят открыть летнее кафе. Алгоритм действий будет зависеть от вида собственности территории, на которой находится заведение. Посмотреть их можно на подготовленной администрацией города схеме:

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир отметила, что, если у предпринимателя есть эскизный проект, ему необходимо сразу обращаться в управление торговли, минуя департамент архитектуры. Она добавила, что согласовать летники можно по фотографии — если речь идет именно о легкой мебели. «То есть достаточно вынести мебель, сфотографировать и отправить нам в департамент архитектуры. Это бы и ускорило, и удешевило процесс для наших предпринимателей», — резюмировала она. Машталир порекомендовала устанавливать только столы и стулья, максимум — зонтики и ограждения из кадок с цветами.