В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе запустят фонтаны

Краснодарский край

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В администрации Краснодара 8 июня обсудили возможность открытия фонтанов в период действия ограничительных мер из-за коронавируса

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 21 июня продлили карантин. Однако в регионе ввели ряд послаблений: с 6 июня открылись парки и набережные, возобновили работу кафе, у которых есть веранда или летник, заработали стадионы и некоторые тренажерные залы. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил открыться пляжам, однако в каждом конкретном случае решать этот вопрос будет Роспотребнадзор. 

8 июня на заседании городского оперативного штаба власти Краснодара обсудили возможность запуска фонтанов.

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В пресс-службе мэрии рассказали, что в пятницу, 5 июня, направили обращение в Роспотребнадзор по поводу фонтанов. В случае, если ведомство даст разрешение, возобновить работу фонтанов получится в течение двух дней. Замглавы города Андрей Дорошев подчеркнул, что «вся техника готова полностью, люди готовы» — ждут «только ответа».

«Если будет положительное заключение Роспотребнадзора, тогда городские фонтаны будем открывать. Об этом проинформируем жителей отдельно, как только получим соответствующее решение», — подытожил Первышов.

Смотрите фоторепортаж:

Напомним, что обычно фонтаны в Краснодре запускают в конце апреля, однако в этом году из-за пандемии коронавируса старт сезона отложили.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар отдых Парки

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