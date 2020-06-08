В мэрии Краснодара рассказали, когда в городе запустят фонтаны

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае до 21 июня продлили карантин. Однако в регионе ввели ряд послаблений: с 6 июня открылись парки и набережные, возобновили работу кафе, у которых есть веранда или летник, заработали стадионы и некоторые тренажерные залы. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил открыться пляжам, однако в каждом конкретном случае решать этот вопрос будет Роспотребнадзор.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в пятницу, 5 июня, направили обращение в Роспотребнадзор по поводу фонтанов. В случае, если ведомство даст разрешение, возобновить работу фонтанов получится в течение двух дней. Замглавы города Андрей Дорошев подчеркнул, что «вся техника готова полностью, люди готовы» — ждут «только ответа».

«Если будет положительное заключение Роспотребнадзора, тогда городские фонтаны будем открывать. Об этом проинформируем жителей отдельно, как только получим соответствующее решение», — подытожил Первышов.