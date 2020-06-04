На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек, скончались два пациента

В Краснодарском крае к 4 июня зарегистрировали 4 тыс. 148 случаев инфицирования коронавирусом

В России за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на 8 тыс. 831 человека . Выздоровели 8 тыс. 666 человек, умерли 169 пациентов, пишет федеральный оперштаб. На юге и в регионах Северного Кавказа COVID-19 выявили у 756 человек: 184 — в Ростовской области, 122 — в Дагестане, 86 — в Ставропольском крае, 80 — в Краснодарском крае, 78 — в Карачаево-Черкесии, 74 — в Кабардино-Балкарии, 47 — в Северной Осетии, 33 — в Адыгее, 31 — в Ингушетии, 13 — в Чечне, 7 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

Всего в России коронавирус зафиксировали у 441 тыс. 108 человек, сообщает RT. Выздоровели 204 тыс. 623 человека, умерли 5 тыс. 384 больных. В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 80 жителей в возрасте от 5 месяцев до 85 лет . Из больниц выписали 89 человек, зарегистрировано 2 смертельных исхода. Краевой оперштаб 4 июня опубликовал список районов и муниципалитетов, в которых зафиксирвоали новые случаи заражения: 19 случаев в Краснодаре;

11 — в Тихорецком районе;

по 6 — в Сочи, Кавказском и Белореченском районахх;

по 4 — в Кущевском и Курганинском районах;

по 3 — в Новороссийске, Гулькевичском и Усть-Лабинском районах;

по 2 — пациента в Ленинградском, Апшеронском и Выселковском районах, а также Армавире;

по 1 новому случаю — в Северском, Мостовском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Каневском, Лабинском и Павловском районах.