В Адыгее больных коронавирусом начали лечить антиковидной плазмой

В Адыгее в мае приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом — с помощью переливания плазмы из крови выздоровевших

В плазме есть необходимые для борьбы с вирусом антитела. Об этом 19 мая на заседании оперштаба региона сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Как пояснил порталу Юга.ру главврач Адыгейской республиканской станции переливания крови Малич Чеучев, забор плазмы крови у доноров ведется постоянно, но процесс заготовки антиковидной плазмы крови только начался. Для этого нужны доноры из числа переболевших коронавирусом.

«Сейчас его состояние стабилизировано, снижена температура, но о результатах лечения говорить пока рано», — рассказал Меретуков.

Накануне в республике впервые произвели переливание плазмы тяжелобольному пациенту. Он находится в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Всего в республике зарегистрировано 267 выздоровевших пациентов, из низ 18 человек выписаны 19 мая. Тем, кого уже выписали из больницы, дважды будут проводить компьютерную томографию — пациент будет проходить ее на первый и пятый день. Окончательно выздоровевшими будут считать только тех, чьи результаты обследования будут успешными.

Глава минздрава Адыгеи отметил, что очередей для проведения компьютерной томографии нет. В республике имеется достаточное количество расходных материалов для реанимационных больных. Все аппараты ИВЛ проверены и находятся в рабочем состоянии.

На данный момент в регионе на амбулаторном лечении находятся 140 человек с COVID-19, в двух развернутых госпиталях — 126 зараженных, из них в реанимации — 10 пациентов, к аппарату ИВЛ сейчас подключен один больной.

Министр также отметил, что за весь период пандемии в республике вылечили 56 детей, у всех болезнь протекала в легкой форме, а также пять беременных женщин, одна из них благополучно родила мальчика.