В Адыгее больных коронавирусом начали лечить антиковидной плазмой

Адыгея

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В Адыгее в мае приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом — с помощью переливания плазмы из крови выздоровевших

В плазме есть необходимые для борьбы с вирусом антитела. Об этом 19 мая на заседании оперштаба региона сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

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Накануне в республике впервые произвели переливание плазмы тяжелобольному пациенту. Он находится в реанимации под аппаратом ИВЛ.

«Сейчас его состояние стабилизировано, снижена температура, но о результатах лечения говорить пока рано», — рассказал Меретуков.

Как пояснил порталу Юга.ру главврач Адыгейской республиканской станции переливания крови Малич Чеучев, забор плазмы крови у доноров ведется постоянно, но процесс заготовки антиковидной плазмы крови только начался. Для этого нужны доноры из числа переболевших коронавирусом.

Всего в республике зарегистрировано 267 выздоровевших пациентов, из низ 18 человек выписаны 19 мая. Тем, кого уже выписали из больницы, дважды будут проводить компьютерную томографию — пациент будет проходить ее на первый и пятый день. Окончательно выздоровевшими будут считать только тех, чьи результаты обследования будут успешными.

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Глава минздрава Адыгеи отметил, что очередей для проведения компьютерной томографии нет. В республике имеется достаточное количество расходных материалов для реанимационных больных. Все аппараты ИВЛ проверены и находятся в рабочем состоянии.

На данный момент в регионе на амбулаторном лечении находятся 140 человек с COVID-19, в двух развернутых госпиталях — 126 зараженных, из них в реанимации — 10 пациентов, к аппарату ИВЛ сейчас подключен один больной.

Министр также отметил, что за весь период пандемии в республике вылечили 56 детей, у всех болезнь протекала в легкой форме, а также пять беременных женщин, одна из них благополучно родила мальчика.

Здравоохранение Коронавирус Медицина

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