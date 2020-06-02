Погибшую девочку из Крыма изнасиловал и столкнул в реку друг ее отца

Напомним, днем 31 мая в поселке Ленино шестилетняя Карина Левина пошла на рыбалку с отцом и его приятелем. Изначально сообщалось, что взрослые выпивали, а потом заметили, что девочка пропала. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Крым для расследования московских криминалистов. 1 июня тело ребенка нашли в реке, однако сразу СК не раскрыл все подробности дела.

2 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Крыму рассказали, что днем 31 мая пьяный отец девочки отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. По дороге мужчина совершил против ребенка преступление сексуального характера, а затем столкнул ее в воду. Это подтвердила проведенная медицинская экспертиза, а также другие собранные доказательства.

Следователи осмотрели место происшествия и дом семьи, опросили родственников и очевидцев. Отца девочки задержали, против него возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности). Также задержали близкого друга семьи, он написал явку с повинной, сообщил RT. Против него возбудили дело п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).