На Кубани арестовали на пять суток мужчину после пикника в парке

В Каневском районе 1 июня за нарушение карантина и неповиновение полицейским арестовали на пять суток местного жителя

Днем 1 июня в местных пабликах сообщили, что в промежуток с 11:30 до 12:00 в станице Каневской в парке 300-летия Кубанского казачьего войска по улице Таманской мобильные отряды самоконтроля (МОС) обнаружили около 25 нарушителей карантина. Граждане оборвали сигнальную ленту, которой был огорожен парк, и «проникли» на территорию парка.

На рекомендации покинуть парк граждане не отреагировали, и к месту происшествия был вызван наряд сотрудников полиции. Один из нарушителей был задержан за неповиновение полицейским. Видео задержания также появилось в соцсетях. На записи слышно, как граждане просят отпустить мужчину с криками «ты его сейчас задушишь».

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. По словам представителя ведомства, во время общения полицейских с нарушителями карантина, один из местных жителей не отреагировал на рекомендации полиции покинуть территорию парка. Также он оставил без внимания замечание о запрете нахождения в парке, а в отношении полицейских повел себя агрессивно.

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Мужчину доставили в отделение полиции и составили на него два протокола — по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Каневской районный суд арестовал нарушителя на пять суток.

В отношении остальных участников конфликта также назначена проверка, их действиям дадут правовую оценку, добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.