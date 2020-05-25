Двое детей остались одни на улице, когда их отца задержали за нарушение карантина в Крымском районе

25 мая в соцсетях появилось видео, как сотрудники МВД уводят кубанца с детской площадки под плач его детей. Портал Юга.ру узнал подробности произошедшего

Правозащитная организация «Апология протеста» опубликовала в своем телеграм-канале видео, как два сотрудника МВД задерживают мужчину и уводят его с детской площадки под плач детей. По словам правозащитников, мужчину задержали за нарушение режима самоизоляции. Его просьбу позвонить жене, чтобы она забрала детей, полицейские проигнорировали.

«Полицейские проигнорировали требования, оставив детей одних плакать», — написали правозащитники. Они отметили, что возраст детей 8 и 10 лет, у одного из них инвалидность.

Глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов рассказал порталу Юга.ру, что инцидент произошел 18 мая в станице Варениковской Крымского района. Задержанный — местный житель, Владимир Бублик.

Портал Юга.ру связался с женой Владимира, которая рассказала, что узнала о произошедшем от местных жителей. «Прохожие увидели плачущих детей, узнали у них мой номер телефона, позвонили. Узнали наш адрес, я вышла им на встречу, отвела детей домой и поехала в отделение полиции. На мой вопрос, почему они оставили детей одних на улице, полицейский ответил "А что я должен был делать? Ну напишите на меня жалобу!"», — рассказала Лариса.

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Владимира отпустили из отделения МВД вечером. На следующий день ему выписали две квитации на оплату штрафа, каждая на 1 тыс. рублей, по ч. 1 ст. 20.6.1 (Нарушение режима самоизоляции) и статье 19.03 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…). «Решения суда еще не получены», — добавил порталу Юга.ру Алексей Глухов.

Лариса Бублик написала на горячую линию «Апологии протеста», правозащитники помогли ей подготовить проекты жалоб, в ближайшее время женщина будет обжаловать действия сотрудников МВД в прокуратуре и Следственном комитете.

Портал Юга.ру также связался с пресс-службой ГУ МВД по Краснодарскому краю. К моменту публикации новости в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.