На Кубани организовали проверку в отношении полицейских, которые при задержании мужчины оставили его детей одних на улице
Прокуратура и следком Кубани 26 мая объявили о начале проверки в отношении сотрудников полиции Крымского района, которые при задержании местного жителя оставили его детей одних в сквере
Напомним, 25 мая правозащитная организация «Апология протеста» опубликовала видеозапись, на которой двое полицейских уводят мужчину под громкий детский плач. Портал Юга.ру выяснил, что инцидент произошел 18 мая в станице Варениковской Крымского района, причиной задержания местного жителя Владимира Бублика стало то, что он нарушил режим карантина.
Разбор Юга.ру:
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина при задержании «повел себя агрессивно», его доставили в отделение полиции и составили два административных протокола, назначив штрафы в размере 1 тыс. рублей каждый — по ч. 1 ст. 20.6.1 (Нарушение режима самоизоляции) и по ч. 1 ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Действиям же полицейских будет дана правовая оценка, заверили в МВД.
На следующий день СУ СКР по Краснодарскому краю и краевая прокуратура заявили, что по факту размещенной в интернете видеозаписи будет проведена проверка.
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В прокуратуре сообщили, что, по предварительным сведениям, сотрудники полиции 18 мая около 19:00 патрулировали часть территории центрального парка, где неподалеку находится закрытая на карантин районная больница. Там они заметили мужчину с двумя детьми, которые катались на велосипедах. Мужчина отказался предъявлять удостоверение личности и пройти к патрульному автомобилю, оказав сопротивление.
В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что организовали проверку, в ходе которой «будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет оставления малолетних детей в общественном месте в отсутствии их законного представителя».
Глава следкома Кубани Вадим Бугаенко поручил организовать следственному отделу по Крымскому району доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, по окончании которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.
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