На Кубани организовали проверку в отношении полицейских, которые при задержании мужчины оставили его детей одних на улице

Прокуратура и следком Кубани 26 мая объявили о начале проверки в отношении сотрудников полиции Крымского района, которые при задержании местного жителя оставили его детей одних в сквере

Напомним, 25 мая правозащитная организация «Апология протеста» опубликовала видеозапись, на которой двое полицейских уводят мужчину под громкий детский плач. Портал Юга.ру выяснил, что инцидент произошел 18 мая в станице Варениковской Крымского района, причиной задержания местного жителя Владимира Бублика стало то, что он нарушил режим карантина.

Разбор Юга.ру: По каким статьям кубанцев штрафуют за нарушение карантина

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что мужчина при задержании «повел себя агрессивно», его доставили в отделение полиции и составили два административных протокола, назначив штрафы в размере 1 тыс. рублей каждый — по ч. 1 ст. 20.6.1 (Нарушение режима самоизоляции) и по ч. 1 ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Действиям же полицейских будет дана правовая оценка, заверили в МВД.

На следующий день СУ СКР по Краснодарскому краю и краевая прокуратура заявили, что по факту размещенной в интернете видеозаписи будет проведена проверка.

В прокуратуре сообщили, что, по предварительным сведениям, сотрудники полиции 18 мая около 19:00 патрулировали часть территории центрального парка, где неподалеку находится закрытая на карантин районная больница. Там они заметили мужчину с двумя детьми, которые катались на велосипедах. Мужчина отказался предъявлять удостоверение личности и пройти к патрульному автомобилю, оказав сопротивление.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что организовали проверку, в ходе которой «будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет оставления малолетних детей в общественном месте в отсутствии их законного представителя».