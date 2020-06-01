В Краснодаре после окончания карантина выписали 472 протокола, в том числе за нарушение масочного режима
В Краснодаре за неделю с 25 по 31 мая составили протоколы за нарушение карантинных ограничений и масочного режима в отношении более чем 400 человек
Как писали Юга.ру, карантин в Краснодарском крае продлили до 6 июня. Это значит, что в регионе продолжается работа обсерваторов, по-прежнему необходимы красные и синие пропуска для въезда на Кубань и передвижения между районами. Между тем, с 23 мая карантин завершился внутри муниципалитетов — теперь на улицы можно свободно выходить, для этого не надо иметь пропуск. Однако некоторые ограничения сохранились: например, все еще нельзя посещать места массового отдыха (скверы, набережные, парки), ходить можно только по двое и обязательно в масках, остаются закрытыми торговые центры и рестораны.
1 июня на совещании в мэрии Краснодара сообщили, что в Краснодаре продолжают работать мобильные отряды контроля, их численность превышает 600 человек. Отряды мониторят места отдыха и зеленые зоны.
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В пресс-службе администрации уточнили, что «особое внимание уделяется проверке соблюдения гражданами масочного режима». Всего «за нарушение требований режима карантина» за неделю с 25 по 31 мая составили 472 протокола об административном правонарушении и выдали 522 уведомления.
«На фоне подготовки перехода к следующему этапу ослаблений карантинного режима на территории Краснодарского края будет очень обидно, если мы опять пойдем на увеличение числа инфицированных. Может произойти так, что ограничения снимут в других муниципалитетах, где жители соблюдают рекомендации Роспотребнадзора и медиков, а в Краснодаре они могут и остаться», — добавил глава города Евгений Первышов.
Глава краевого центра добавил еще раз напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и другие требования Роспотребнадзора.
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