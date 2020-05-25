В Краснодаре начали использовать видеокамеры для контроля за парками. Посещать их все еще запрещено

В Краснодаре в конце мая после отмены карантина организовали контроль за парками и скверами, посещение которых по-прежнему запрещено

Напомним, с 23 мая в Краснодарском крае перестал действовать режим карантина. Это значит, что в регионе отменили пропускную систему и теперь внутри муниципалитетов можно свободно передвигаться пешком и на транспорте — личном и общественном. Тем не менее, некоторые ограничения еще продолжают действовать в краевом центре. Например, по-прежнему нельзя посещать парки, скверы и другие места массового отдыха, ТРЦ и аттракционы остаются закрытыми, а люди старше 65 лет все еще должны оставаться на обязательной самоизоляции. Кроме того, в постановлении губернатора Кубани от 21 мая появились новые правила поведения на открытом воздухе: теперь каждый обязан надевать маску при выходе на улицу, а также гулять в компании не более чем одного человека.

25 мая замглавы Краснодара Алексей Горбенко во время заседания городского оперштаба сообщил, что всем мобильным отрядам контроля напомнили о требованиях по соблюдению ограничений и масочного режима после 23 мая. Также в краевой столице организовали мониторинг мест отдыха и зеленых зон, в том числе с использованием системы видеонаблюдения. В случае, если в парках и скверах выявят массовое скопление граждан, на место будут оперативно направлять мобильные отряды, сообщили в мэрии Краснодара 25 мая. Для такого оперативного реагирования создали два отряда из казаков и росгвардейцев.

Кроме того, ежедневно улицы патрулируют 304 казака из казачьей дружины Екатеринодарского районного казачьего общества. Также на добровольной основе в патрулировании участвуют от 20 до 40 казаков первичных казачьих обществ. Часть из них — это конный патруль, который контролирует соблюдение режима на берегах реки Кубани. Еще часть следит за пляжами на двух катерах с воды, сообщили в пресс-службе администрации.

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