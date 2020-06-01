Президент Владимир Путин 1 июня утвердил новую дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции

Напомним, в январе президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию Росии. Спустя пять дней он внес на рассмотрение в Госдуму соответствующее предложение по поправкам. А 14 февраля поручил Центральной избирательной комиссии организовать голосование по поправкам. Депутаты единогласно поддержали законопроект 11 марта, уже через два дня поправки были поддержаны во всех регионах России. Путин подписал закон 14 марта, Конституционный суд также счел их законными. Всего было подготовлено около 400 поправок, самые заметные можно посмотреть здесь.

Отметим, что среди них, в частности, — обнуления президентских сроков после принятия поправок. С таким предложением выступила 10 марта депутат Валентина Терешкова, Путин его поддержал.

Общероссийский день голосования был назначен на 22 апреля, этот день для россиян собирались сделать выходным и оплатить его как рабочий. Однако 25 марта Путин сообщил о переносе дня голосования из-за распространения коронавируса.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова на совещании президента с рабочей группой предложила провести голосование 1 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что ведомство не против проведения голосования в эту дату при соблюдении эпидемиологических норм безопасности, сообщил RT.

По словам Памфиловой, голосование будет проводиться не только 1 июля, но и в течении шести предыдущих дней, начиная с 25 июня. Это будет сделано для того, чтобы «чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю заражение во время голосования».

Памфилова также заявила, что принять участие в голосовании будет безопаснее, чем сходить в магазин. За час на одном участке смогут проголосовать около восьми человек. Кроме того, голосование пройдет при «тотальном общественном наблюдении». Голосовать можно будет в помещениях и мобильных участках на улице, а в электронном виде голосование пройдет в 2-3 регионах России, добавил телеканал «360».

Путин, в свою очередь, заявил, что «1 июля смотрится как день вполне подходящий» для проведения голосования. «С юридической точки зрения, эта дата является безупречной, если сегодня объявить, что голосование пройдет в этот день. 30 суток. Это даст людям возможность еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложения», — добавил президент.

По его словам, эту дату можно считать согласованной, если голосование по поправкам не помешает проведению ЕГЭ в стране. Сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что 1 июля будет в стране выходным днем . Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.