Логотип и слоган голосования по Конституции обошлись бюджету в 35 млн рублей
Центризбирком России 11 марта представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, которое пройдет 22 апреля
Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 22 апреля. Этот день для россиян сделают выходным и оплатят его как рабочий.
Официальная презентация логотипа и слогана общероссийского голосования состоялась 11 марта перед заседанием ЦИК. Всего было разработано более 35 логотипов, их тестированием на фокус-группах занимался ВЦИОМ.
В итоге был выбран логотип изогнутой конституции красного цвета с российским триколором. Синими буквами написано «общероссийское голосование», а красными — дата, 22 апреля. Слоганом стали слова «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выбор логотипа и слогана был основан на результатах масштабного репрезентативного социологического исследования, сообщается в твиттере Центризбиркома.
Общая сумма контракта, доставшегося агентству «ИМА-консалтинг» за разработку концепции и дизайна, составила 35,8 млн рублей.
«Контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании», — объяснила Памфилова.
Напомним, 15 января президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию, уже через пять дней он представил на рассмотрение в Госдуму первый вариант поправок.
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10 марта депутат Валентина Терешкова предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо обнулить нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин высказался против снятия ограничения по срокам, но поддержал обнуление собственных. Однако заметил, что Конституционный суд должен проверить, не противоречит ли действующей Конституции это решение.
Депутаты 11 марта единогласно поддержали проект закона о внесении поправок в Конституцию. Отметим, что россияне 22 апреля не смогут проголосовать за отдельные поправки, только за весь закон целиком.
Что будет в новой Конституции:
- МРОТ — не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат;
- Россия не будет исполнять решения межгосударственных органов, если они будут признаны противоречащими Конституции РФ;
- кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет, никогда не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Так, действующий президент Владимир Путин сможет снова участвовать в выборах в 2024 году;
- после исполнения своих полномочий президент может стать пожизненно сенатором;
- закрепление роли Госсовета. Госсовет нужен будет для «обеспечения согласованного взаимодействия органов госвласти, определения основных направлений внутренней и внешней политики»;
- новые требования к чиновникам, депутатам и судьям: им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, а также счета за рубежом;
- количество судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11;
- умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается;
- дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также государство берет на себя заботу о сиротах;
- статус русского языка как языка государствообразующего народа;
- местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только Москва, но и другой город;
- для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины.