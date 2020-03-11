Логотип и слоган голосования по Конституции обошлись бюджету в 35 млн рублей

Центризбирком России 11 марта представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, которое пройдет 22 апреля

Общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 22 апреля. Этот день для россиян сделают выходным и оплатят его как рабочий.

Официальная презентация логотипа и слогана общероссийского голосования состоялась 11 марта перед заседанием ЦИК. Всего было разработано более 35 логотипов, их тестированием на фокус-группах занимался ВЦИОМ.

В итоге был выбран логотип изогнутой конституции красного цвета с российским триколором. Синими буквами написано «общероссийское голосование», а красными — дата, 22 апреля. Слоганом стали слова «Наша страна, наша Конституция, наше решение!»

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выбор логотипа и слогана был основан на результатах масштабного репрезентативного социологического исследования, сообщается в твиттере Центризбиркома.

Общая сумма контракта, доставшегося агентству «ИМА-консалтинг» за разработку концепции и дизайна, составила 35,8 млн рублей.

«Контракт предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании», — объяснила Памфилова.

Напомним, 15 января президент Владимир Путин предложил внести правки в действующую Конституцию, уже через пять дней он представил на рассмотрение в Госдуму первый вариант поправок.

10 марта депутат Валентина Терешкова предложила либо снять ограничение по количеству президентских сроков, либо обнулить нынешние сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин высказался против снятия ограничения по срокам, но поддержал обнуление собственных. Однако заметил, что Конституционный суд должен проверить, не противоречит ли действующей Конституции это решение.

Депутаты 11 марта единогласно поддержали проект закона о внесении поправок в Конституцию. Отметим, что россияне 22 апреля не смогут проголосовать за отдельные поправки, только за весь закон целиком.