В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию

Краснодарский край

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Стал известен график отключения горячей воды в июне для проведения плановых ремонтных работ в Новороссийске

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае карантин из-за коронавируса продлили до 6 июня. В апреле компания «АТЭК» в Новороссийске собиралась провести плановый ремонт и отключить в связи с этим горячую воду в многоэтажных домах. Однако краевой оперштаб 2 апреля сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах региона, во время пандемии коронавируса не будет «никаких отключений». Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.

Несмотря на это, в Новороссийске с 12 мая, во время действия карантина, начали отключать горячую воду воду в многоэтажках. График отключений тогда был составлен до конца мая.

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29 мая портал Юга.ру обратился в компанию, чтобы узнать о планах отключения воды в июне. В пресс-службе АТЭК представили следующее расписание:

Со 2 по 15 июня горячей воды не будет в домах поселка Верхнебаканского:

  • улица Титан, 19, 21, 23;
  • улица Титановская, 22.


С 3 по 16 июня горячую воду планово отключат жителям домов по следующим адресам:

  • улица Мира, 10, 10а, 16/18, 37, 47;
  • улица Новороссийской республики, 8;
  • улица Революции, 6;
  • улица Губернского, 32.

Со 2 по 15 июня прекратят горячее водоснабжение по адресам:

  • улица Герцена, 11, 15, 17;
  • улица Камская, 30, 32;
  • улица Видова, 178а, 182,182а, 184, 186, 188, 190.

С 9 по 22 июня из-за ремонтных работ горячую воду отключат жителям следующих многоэтажек:

  • улица Толстого, 17, 19;
  • улица Челюскинцев, 11;
  • улица Энгельса, 55б;
  • улица Революции 1905 года, 35.

С 4 по 17 июня горячей воды не будет в многоэтажках на улице Тобольской, 5, 7, 7а.

Водоснабжение ЖКХ Коронавирус Новороссийск

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