В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию
Стал известен график отключения горячей воды в июне для проведения плановых ремонтных работ в Новороссийске
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае карантин из-за коронавируса продлили до 6 июня. В апреле компания «АТЭК» в Новороссийске собиралась провести плановый ремонт и отключить в связи с этим горячую воду в многоэтажных домах. Однако краевой оперштаб 2 апреля сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах региона, во время пандемии коронавируса не будет «никаких отключений». Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.
Несмотря на это, в Новороссийске с 12 мая, во время действия карантина, начали отключать горячую воду воду в многоэтажках. График отключений тогда был составлен до конца мая.
Читайте также:
29 мая портал Юга.ру обратился в компанию, чтобы узнать о планах отключения воды в июне. В пресс-службе АТЭК представили следующее расписание:
Со 2 по 15 июня горячей воды не будет в домах поселка Верхнебаканского:
- улица Титан, 19, 21, 23;
- улица Титановская, 22.
С 3 по 16 июня горячую воду планово отключат жителям домов по следующим адресам:
- улица Мира, 10, 10а, 16/18, 37, 47;
- улица Новороссийской республики, 8;
- улица Революции, 6;
- улица Губернского, 32.
Со 2 по 15 июня прекратят горячее водоснабжение по адресам:
- улица Герцена, 11, 15, 17;
- улица Камская, 30, 32;
- улица Видова, 178а, 182,182а, 184, 186, 188, 190.
С 9 по 22 июня из-за ремонтных работ горячую воду отключат жителям следующих многоэтажек:
- улица Толстого, 17, 19;
- улица Челюскинцев, 11;
- улица Энгельса, 55б;
- улица Революции 1905 года, 35.
С 4 по 17 июня горячей воды не будет в многоэтажках на улице Тобольской, 5, 7, 7а.
Читайте также
Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют
Что происходит и как быть студентам?