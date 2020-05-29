В Новороссийске в июне продолжат планово отключать горячую воду, несмотря на пандемию

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае карантин из-за коронавируса продлили до 6 июня. В апреле компания «АТЭК» в Новороссийске собиралась провести плановый ремонт и отключить в связи с этим горячую воду в многоэтажных домах. Однако краевой оперштаб 2 апреля сообщил, что в Новороссийске, как и в других городах региона, во время пандемии коронавируса не будет «никаких отключений». Краевое министерство ТЭК и ЖКХ рекомендовало не ограничивать подачу воды и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением.

Несмотря на это, в Новороссийске с 12 мая, во время действия карантина, начали отключать горячую воду воду в многоэтажках. График отключений тогда был составлен до конца мая.