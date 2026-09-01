В Краснодаре выросло число работающих АЗС: где заправиться 1 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, unsplash.com
    © Фото engin akyurt, unsplash.com

Власти Краснодара обновили данные о наличии топлива на заправках 1 сентября

1 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 79 заправок. Это на 10 больше, чем днем ранее. 

Горючее есть в наличии:

  • бензин АИ-92 — на 37 заправках;
  • бензин АИ-95 — на 37 заправках;
  • бензин АИ-100 — на 4 заправках;
  • дизельное топливо — на 75 заправках.

Где можно заправиться:

  • «Роснефть»: ​трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Лукьяненко, Бородинская, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
  • «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Российская;
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
  • «Татнефть» на Ростовском шоссе;
  • VP возле поселка Индустриального;
  • «СитиОйл» на Ростовском шоссе;
  • Teboil: Красных Партизан, Российская, Московская;
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
  • Atan: 1-я Дорожная, в хуторе Ленина, Красных Партизан;
  • «КТК» на Александра Покрышкина;
  • «Ирбис» на Степана Разина;
  • PNB: Шевченко, Монтажников;
  • «ЮНК» на Российской;
  • «Партнер» на Уральской;
  • «ОПТИ» на Красных Партизан;
  • Petrol на 70-летия Октября;
  • «Юпитер-К» на Первомайской.

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В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 27 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.

Как писали Юга.ру, в августе в Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт Экономика

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