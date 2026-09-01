В Краснодаре выросло число работающих АЗС: где заправиться 1 сентября

1 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил , что в городе работают 79 заправок. Это на 10 больше, чем днем ранее.

В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.

Еще 27 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.