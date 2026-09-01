В Краснодаре выросло число работающих АЗС: где заправиться 1 сентября
Власти Краснодара обновили данные о наличии топлива на заправках 1 сентября
1 сентября телеграм-канал МЦУ Краснодара сообщил, что в городе работают 79 заправок. Это на 10 больше, чем днем ранее.
Горючее есть в наличии:
- бензин АИ-92 — на 37 заправках;
- бензин АИ-95 — на 37 заправках;
- бензин АИ-100 — на 4 заправках;
- дизельное топливо — на 75 заправках.
Где можно заправиться:
- «Роснефть»: трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Уральская, Московская, Котовского, Ростовское шоссе, Бородинская, Дзержинского, возле станицы Елизаветинской, Лукьяненко, Бородинская, Ростовское шоссе, Кубанская Набережная, Крупской;
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров;
- «Газпром»: Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Ростовское шоссе, Ейское шоссе, Российская;
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар — Кропоткин возле хутора Ленина, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская;
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская;
- «Татнефть» на Ростовском шоссе;
- VP возле поселка Индустриального;
- «СитиОйл» на Ростовском шоссе;
- Teboil: Красных Партизан, Российская, Московская;
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе;
- Atan: 1-я Дорожная, в хуторе Ленина, Красных Партизан;
- «КТК» на Александра Покрышкина;
- «Ирбис» на Степана Разина;
- PNB: Шевченко, Монтажников;
- «ЮНК» на Российской;
- «Партнер» на Уральской;
- «ОПТИ» на Красных Партизан;
- Petrol на 70-летия Октября;
- «Юпитер-К» на Первомайской.
В течение дня ситуация может измениться. Кроме того, по решению собственников на некоторых станциях запрещен отпуск топлива в канистры — заправиться можно только непосредственно в автомобиль.
Еще 27 заправок временно не работают, а девять закрыты на ремонт или ребрендинг.
Как писали Юга.ру, в августе в Сочи запустили чат-бот с информацией о бензине.
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