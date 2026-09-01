Расширение Ростовского шоссе в Краснодаре отложили до 2031 года. Проект отправят на доработку

Разработанный в 2021 году проект реконструкции Ростовского шоссе в Краснодаре пересмотрят из-за устаревших расчетов

Сейчас ФКУ Упрдор «Черноморье» готовит документы для передачи участка трассы А-136 (подъезд к Краснодару от М-4 «Дон» протяженностью 13,4 км) и проектной документации в муниципальную собственность.

31 августа в пресс-службе администрации Краснодара сообщили «РБК Краснодар», что проект расширения Ростовского шоссе, разработанный еще в 2021 году, потребует корректировки.

Проект 2021 года получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Он предполагал расширение дороги до 4–6 полос, строительство трех развязок, моста, двух путепроводов и восьми надземных переходов.

В мэрии пояснили, что документацию пятилетней давности придется пересмотреть: изменились нормативы, цены на материалы. Окончательную стоимость работ определят только после повторной экспертизы. Летом 2025 года власти оценивали реконструкцию шоссе в 22 млрд рублей.

Расширение подъезда к Краснодару от М-4 «Дон» внесли в приоритетную программу развития дорог, однако работы запланировали только на 2031–2035 годы. Финансировать проект планируют из краевого бюджета.