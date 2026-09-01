На Кубани распространяют фейк об ограничении выезда мужчин. Что говорят власти 

Краснодарский край

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  • Верхний Ларс, на российском КПП © Фото Валерии
    Верхний Ларс, на российском КПП © Фото Валерии

В соцсетях распространяют поддельный документ от имени губернатора Кубани

1 сентября оперативный штаб Кубани сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах начали распространять поддельный документ, который якобы подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В директиве говорится, что с 10 по 27 сентября на территории края введут ограничения на выезд мужчин и усилят контроль за мобилизационной готовностью. Эти сведения не соответствуют действительности.

Кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа:

Власти заявили, что подделка содержит многочисленные ошибки и составлена с нарушением правил делопроизводства. Жителей призывают не доверять подобным сообщениям и ориентироваться только на официальные источники информации.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Как писали Юга.ру, в конце апреля анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком.

Безопасность Вениамин Кондратьев СВО

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