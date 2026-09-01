На Кубани распространяют фейк об ограничении выезда мужчин. Что говорят власти
В соцсетях распространяют поддельный документ от имени губернатора Кубани
1 сентября оперативный штаб Кубани сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах начали распространять поддельный документ, который якобы подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В директиве говорится, что с 10 по 27 сентября на территории края введут ограничения на выезд мужчин и усилят контроль за мобилизационной готовностью. Эти сведения не соответствуют действительности.
Кто-то создал дипфейк-интервью с главой Туапсинского округа:
Власти заявили, что подделка содержит многочисленные ошибки и составлена с нарушением правил делопроизводства. Жителей призывают не доверять подобным сообщениям и ориентироваться только на официальные источники информации.
Как писали Юга.ру, в конце апреля анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком.