На Кубани распространяют фейк об ограничении выезда мужчин. Что говорят власти 

В соцсетях распространяют поддельный документ от имени губернатора Кубани

1 сентября оперативный штаб Кубани сообщил, что в социальных сетях и мессенджерах начали распространять поддельный документ, который якобы подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В директиве говорится, что с 10 по 27 сентября на территории края введут ограничения на выезд мужчин и усилят контроль за мобилизационной готовностью. Эти сведения не соответствуют действительности.

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Власти заявили, что подделка содержит многочисленные ошибки и составлена с нарушением правил делопроизводства. Жителей призывают не доверять подобным сообщениям и ориентироваться только на официальные источники информации.

© Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»