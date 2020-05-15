Депутаты ЗСК предложили ввести на Кубани льготы для проезда по платным дорогам

15 мая прошла 32-я конференция Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА), во время которой депутаты из разных регионов выступали с законодательными предложениями

В повестке конференции было более 30 законодательных инициатив и обращений, которые в результате адресовали в федеральный центр. Кубанские парламентарии подготовили семь инициатив. Они предложили увеличить штрафы продавцам немаркированного алкоголя и ввести отказ в предоставлении лицензии. Также депутаты ЗСК подготовили обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по поводу продления системы ЕНВД (единый налог на вмененный доход). Это способ налогообложения, при котором размер реально полученного дохода не имеет значения, так как государство само определяет доход для некоторых видов предпринимательства. Сейчас срок системы истекает 1 января 2021 года. В ЗСК отметили, что она показала свою эффективность во многих регионах.

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Еще одно обращение касается федерального законодательства в части предоставления земельных участков педагогам . В ЗСК предложили разъяснить термин «специальность» , так как из-за него возникают разногласия и последующий отказ в получении земли. Еще одна инициатива — законодательное закрепление льгот на проезд по платным участкам дорог для некоторых категорий граждан. Кроме того, комитет ЗСК по вопросам туризма вместе с коллегами из Крыма предложил рассмотреть возможность ввести дополнительные меры поддержки санаторно-курортной и туристской отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет о налоговых послаблениях, субсидиях и ряде других инструментов.

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