Сочинский карнавал в День города заменят на онлайн-марафон

С 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что на улицах можно без пропуска перемещаться — как пешком, так и на машине. Однако все еще нельзя находиться в парках, на набережных, на детских площадках, а все массовые мероприятия по-прежнему отменены.

Напомним, с 2010 по 2019 год День города Сочи отмечали в ноябре, а в марте 2020-го на курорте выбрали новую дату празднования — последние входные мая.