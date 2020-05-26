Сочинский карнавал в День города заменят на онлайн-марафон
В Сочи из-за режима карантина, который продолжает действовать в Краснодарском крае, День города отметят виртуально
С 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что на улицах можно без пропуска перемещаться — как пешком, так и на машине. Однако все еще нельзя находиться в парках, на набережных, на детских площадках, а все массовые мероприятия по-прежнему отменены.
Напомним, с 2010 по 2019 год День города Сочи отмечали в ноябре, а в марте 2020-го на курорте выбрали новую дату празднования — последние входные мая.
В этом году День города на курорте отметят 30 мая, однако праздничные мероприятия пойдут в онлайн-формате, без традиционного карнавала. В программе — телемарафон, видеопоздравления от почетных граждан курорта, знаменитых артистов и спортсменов, среди которых Юрий Башмет, Константин Хабенский, Михаил Галустян, Владимир Винокур, Максим Аверин, Илья Авербух. Также состоится премьера документального фильма о городе.
«Ко Дню города впервые в истории курорта написан официальный гимн Сочи. Музыкальную композицию создал знаменитый российский композитор, Народный артист России Алексей Евсюков», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Премьера гимна прозвучит в исполнении сочинского симфонического оркестра под управлением Антона Лубченко.
Кроме того, в День города по дорогам курорта будут курсировать экскурсионные автобусы «Матрешки» с артистами, которые выступят во дворах горожан.
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Как писали Юга.ру, с 1 июня в Краснодарском крае откроются санатории, имеющие медицинскую лицензию. В Сочи таких объектов 65, они смогут принять около 40 тыс. туристов. На курорте будут работать пляжи, доступные только для отдыхающих санатория. Кроме того, у туристов будут проверять справки о том, что они не больны коронавирусом.
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