В Сочи выбрали новую дату празднования Дня города

Краснодарский край

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Директор музея истории Сочи Елена Галищева на пресс-конференции 5 марта рассказала, когда на курорте будут отмечать День города

Теперь День города будут отмечать в последние выходные мая.

«В праздновании Дня города будут отражены лучшие курортные традиции Сочи, с учетом того, что 26 мая 1925 года (95 лет назад) Сочи получил статус курорта общегосударственного значения», — объяснила Елена Галищева.

Старший научный сотрудник этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов добавил, что в начале июня был создан посад Сочи.

«Оптимальный вариант будет выбран в выходные, находящиеся на рубеже этих дней», — уточнил он.

На пресс-конференции напомнили, что ранее День города Сочи был связан с праздником небесного покровителя Сочи — Архистратига Михаила и отмечался в последней декаде ноября. Сроки решили изменить после того, как в администрацию курорта обратились общественники с предложением установить исторически обоснованную дату празднования Дня города. При этом традиция праздновать день Михаила Архангела в последний осенний месяц сохранится, но уже не в качестве Дня города.

Как писали Юга.ру, с 2010 по 2019 год День города в Сочи отмечали в ноябре. До этого он отмечался 1 мая.

Курорты и туризм Праздники Сочи

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