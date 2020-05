Пациентка показала непригодные условия в Гулькевичской ЦРБ. В минздраве Кубани отрицают, что в таких палатах держат больных

View this post on Instagram

В отношении появившейся в социальных сетях видео из инфекционного отделения Гулькевичской больницы сообщаем: На видео сняты отдельные палаты старого инфекционного корпуса для взрослых, который построен в сентябре 1974 года, пациенты в эти палаты не госпитализируются. Все пациенты Гулькевичской ЦРБ госпитализируются в новое отремонтированное здание, где ранее был сделан капитальный ремонт. В старом здании продолжает свою работу архив, а также хранится старая мебель для утилизации.