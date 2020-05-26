Пациентка показала непригодные условия в Гулькевичской ЦРБ. В минздраве Кубани отрицают, что в таких палатах держат больных

25 мая в соцсетях появилось видео из Гулькевичской больницы, на котором показаны плохие условия содержания пациентов. В министерстве здравоохранения Краснодарского края 26 мая прокомментировали ролик

Что произошло? Видео из инфекционного отделения центральной районной больницы в Гулькевичах появилось в соцсетях 24 мая. В ролике женщина на камеру поочередно снимает вход в палату, стены, душевую, санузел и затем комнату с кроватями.

Читайте также: В больнице Дагестана для заболевших медсестер устроили палату в подсобке

«Это вот такие щели у нас в дверях... Ты спрашивала за душ, даже докасаться не хочется. И вот условия [показывает унитаз]: тут даже бачка нет. Короче, биде, только не биде, а беда», — говорит женский голос за кадром. В кадре в течение съемки появляются пожелтевшая раковина с отбитыми краями, ржавые трубы, стена с отлетевшей плиткой, рваный линолеум и облупившая краска на стенах. В заключение автор ролика сказала: «Говорят, скоро переведут в новое здание».

Реакция министерства здравоохранения Кубани. 25 мая в министерстве здравоохранения Краснодарского края отреагировали на видео. В ведомстве порталу Юга.ру заявили, что на территории больницы есть два инфекционных отделения для взрослых и детей. «На видео снят корпус для взрослых, а точнее его часть, которая построена в сентябре 1974 года. Заседанием комиссии проведение капитального ремонта было признано нецелесообразным», — рассказали в министерстве.

В 2019 году в левом крыле детского корпуса, в отделении для взрослых, сделали капитальный ремонт. Пациентов из взрослого корпуса туда переведут, как только приобретут мебель, добавили в минздраве. По данным пресс-службы, коек в Гулькевичской ЦРБ достаточно для приема больных, а «в палаты, снятые на видео, пациентов не госпитализируют» . В инстаграме минздрава Кубани добавили, что в старом здании продолжает работать архив, кроме того, там хранится старая мебель, которую собираются утилизировать. Так откуда взялось видео? Портал Юга.ру 26 мая обратился к пользователю инстаграма Любови Черных, разославшей видео в паблики. Она рассказала, что комментарий минздрава не соответствует правде, так как в ту палату 22 мая госпитализировали ее сестру Светлану Наливайко, у которой также взяли анализ на коронавирус. «Позвонив ей, я поинтересовалась, нужно ли что-то принести из предметов личной гигиены. На что она мне ответила, что мыться негде. У меня вопрос: как это негде, если человек две недели будет лежать? После чего она прислала мне это видео», — поделилась Черных.

Женщина отправила жалобу в компанию «Альфа-страхование», в которой застрахована ее сестра. После этого, 23 мая, пациентку перенаправили в больницу Усть-Лабинска, где она теперь находится. «Увезли только после того, как поступила жалоба. Если бы ее не было, моя сестра пролежала бы там недели две в этих условиях», — поделилась Черных. Также она сообщила, что направила жалобу в приемную президента и главе Гулькевичей.