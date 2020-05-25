В ковид-госпитале Ленинградской ЦРБ умер мужчина с коронавирусом

Всего к 25 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 3 тыс. 337 человек, из них 194 ребенка. Выздоровели 1 тыс. 973 пациента. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 больных. Всего на Кубани от COVID-19 скончались 28 человек, один из них — за последние сутки.

Вечером краевой оперштаб уточнил в соцсетях, что скончался 37-летний мужчина, который был прописан в Ростовской области, но последние полтора года проживал и работал в Краснодарском крае. Он умер в реанимации ковид-госпиталя Ленинградской ЦРБ, куда был переведен из инфекционного отделения Старощербиновской районной больницы в состоянии средней тяжести.

Рентген и компьютерная томография показали у пациента двустороннюю полисегментарную пневмонию. Анализ на COVID-19, который взяли у пациента, оказался положительным. Мужчина находился в реанимации с 21 мая, несмотря на проводимое лечение, его состояние ухудшалось. Спасти жизнь мужчины врачам не удалось.