На Кубани за сутки коронавирус выявили у 13 детей, среди них 11-месячный младенец
В Краснодарском крае 26 мая зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус подтвердили у 8 тыс. 915 человек, сообщает RT. По данным федерального оперштаба, выздоровели 12 тыс. 331 человек, умерли 174 человека.
На Северном Кавказе и юге России за минувшие сутки зафиксировали 730 случаев: 205 — в Ростовской области, по 89 — в Дагестане и Краснодарском крае, 88 — в Кабардино-Балкарии, 75 — на Ставрополье, 57 — в Северной Осетии, 43 — в Ингушетии, 31 — в Карачаево-Черкесии, 25 — в Адыгее, 21 — в Чечне, 6 — в Крыму и 1 — в Севастополе.
Читайте также:
Всего в России к 26 мая выявили коронавирус у 362 тыс. 342 человек. Выздоровели 131 тыс. 129 пациентов, умерли 3 тыс. 807 человек.
В Краснодарском крае с 25 по 26 мая зарегистрировали 89 человек с COVID-19, зараженным от 11 месяцев до 92 лет. 108 человек выписали из больниц, новых летальных исходов не было.
Распределение новых случаев инфицирования по районам выглядит так:
- 30 — в Краснодаре, в том числе трое детей 4, 11 и 13 лет;
- 17 — в Сочи, включая 12-летнего и 16-летнего подростков;
- 12 — в Армавире, среди них дети 11 месяцев и 4 лет;
- 5 — в Апшеронском районе, среди которых два годовалых ребенка и один 10-летний;
- 4 — в Кавказском районе;
- 3 — в Выселковском районе, среди них шестилетний ребенок;
- по 2 — в Мостовском, Гулькевичском, Щербиновском и Крымском районах, включая двухлетнего ребенка в Крымске;
- по 1 — в Тбилисском, Тимашевском, Кущевском (включая годовалого ребенка), Динском, Новокубанском, Ейском, Успенском и Абинском районах, Новороссийске и Туапсе.
Читайте также:
Всего за время наблюдения коронавирус подтвердили у 3 тыс. 426 жителей Кубани, из них 207 детей. Выздоровели 2 тыс. 81 пациент, скончались 28 человек. 33 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщили в краевом минздраве.
Стационарное лечение продолжают 2 тыс. 283 человека, в числе которых 250 детей. Дома под наблюдением врачей находятся 13 тыс. 238 человек, среди них 520 детей, рассказали в краевом оперштабе 26 мая.
В обсерваторах на территории десяти муниципалитетов изолированы 2 тыс. 623 человека, у 42 из них обнаружили коронавирус.
Все материалы по теме: