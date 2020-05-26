На Кубани за сутки коронавирус выявили у 13 детей, среди них 11-месячный младенец

В Краснодарском крае 26 мая зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки коронавирус подтвердили у 8 тыс. 915 человек , сообщает RT. По данным федерального оперштаба, выздоровели 12 тыс. 331 человек, умерли 174 человека. На Северном Кавказе и юге России за минувшие сутки зафиксировали 730 случаев: 205 — в Ростовской области, по 89 — в Дагестане и Краснодарском крае, 88 — в Кабардино-Балкарии, 75 — на Ставрополье, 57 — в Северной Осетии, 43 — в Ингушетии, 31 — в Карачаево-Черкесии, 25 — в Адыгее, 21 — в Чечне, 6 — в Крыму и 1 — в Севастополе.

Всего в России к 26 мая выявили коронавирус у 362 тыс. 342 человек . Выздоровели 131 тыс. 129 пациентов, умерли 3 тыс. 807 человек. В Краснодарском крае с 25 по 26 мая зарегистрировали 89 человек с COVID-19 , зараженным от 11 месяцев до 92 лет. 108 человек выписали из больниц, новых летальных исходов не было. Распределение новых случаев инфицирования по районам выглядит так: 30 — в Краснодаре, в том числе трое детей 4, 11 и 13 лет;

17 — в Сочи, включая 12-летнего и 16-летнего подростков;

12 — в Армавире, среди них дети 11 месяцев и 4 лет;

5 — в Апшеронском районе, среди которых два годовалых ребенка и один 10-летний;

4 — в Кавказском районе;

3 — в Выселковском районе, среди них шестилетний ребенок;

по 2 — в Мостовском, Гулькевичском, Щербиновском и Крымском районах, включая двухлетнего ребенка в Крымске;

по 1 — в Тбилисском, Тимашевском, Кущевском (включая годовалого ребенка), Динском, Новокубанском, Ейском, Успенском и Абинском районах, Новороссийске и Туапсе.

Всего за время наблюдения коронавирус подтвердили у 3 тыс. 426 жителей Кубани, из них 207 детей . Выздоровели 2 тыс. 81 пациент, скончались 28 человек. 33 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщили в краевом минздраве.