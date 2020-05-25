Спустя год после убийства школьницы, в Адыгее завершили расследование дела

Напомним, 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. Следственный комитет возбудил дело по о ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В начале августа стало известно , что для ее поисков привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако школьницу так и не нашли. Спустя полгода был задержан подозреваемый, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.

Следователи установили, что 24 мая около 12:00 мужчина, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая, напал на девушку, чтобы ее изнасиловать. Он задушил Дашу и похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона.

По словам обвиняемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, и он нанес ей смертельный удар.