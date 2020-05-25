Спустя год после убийства школьницы, в Адыгее завершили расследование дела
Следком Адыгеи 25 мая сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту убийства 16-летней Дарьи Шопиной
Напомним, 24 мая 2019 года в Майкопе по пути из школы на тренировку пропала 16-летняя Дарья Шопина. Следственный комитет возбудил дело по о ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В начале августа стало известно, что для ее поисков привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако школьницу так и не нашли. Спустя полгода был задержан подозреваемый, им оказался ранее судимый 47-летний местный житель.
Следователи установили, что 24 мая около 12:00 мужчина, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белая, напал на девушку, чтобы ее изнасиловать. Он задушил Дашу и похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона.
По словам обвиняемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, и он нанес ей смертельный удар.
Следственное управление СКР по Адыгеи 25 мая 2020 года завершило расследование дела. Мужчине предъявили обвинение по трем статям Уголовного кодекса РФ: по ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (Покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело направлено прокурору для решения об утверждении обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СК СКР по Адыгее.