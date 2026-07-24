В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries
Молодая краснодарка сняла последствия удара дрона и попала в отделение полиции
24 июля пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в кубанской столице задержали 19-летнюю местную жительницу. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) обнаружили в сети запись, на которой девушка снимала горящий складской комплекс и расположенные рядом с ним объекты инфраструктуры. Полиция не уточнила название, но так как на видео с извинениями девушка упоминает 22 июля, речь о Wildberries на Тихорецкой.
Краснодарка нарушила действующий на Кубани запрет на съемку и распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, последствиями применения БПЛА, а также местами дислокации военных подразделений. Ей грозит административная ответственность — штраф до 5 тыс. рублей.
«Ощущение пустоты и страха»:
Напомним, 22 июля беспилотник атаковал склад Wildberries в Краснодаре. Один человек погиб, девять получили ранения. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.
24 июля в Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries. В тот же день из-за атаки БПЛА произошло возгорание на складах компании в деревне Новосаратовка Ленинградской области. Пострадали три человека.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries.