В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Молодая краснодарка сняла последствия удара дрона и попала в отделение полиции

24 июля пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в кубанской столице задержали 19-летнюю местную жительницу. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) обнаружили в сети запись, на которой девушка снимала горящий складской комплекс и расположенные рядом с ним объекты инфраструктуры. Полиция не уточнила название, но так как на видео с извинениями девушка упоминает 22 июля, речь о Wildberries на Тихорецкой.

Краснодарка нарушила действующий на Кубани запрет на съемку и распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, последствиями применения БПЛА, а также местами дислокации военных подразделений. Ей грозит административная ответственность — штраф до 5 тыс. рублей.

«Ощущение пустоты и страха»:

Напомним, 22 июля беспилотник атаковал склад Wildberries в Краснодаре. Один человек погиб, девять получили ранения. Работа обоих комплексов на данный момент приостановлена.

24 июля в Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries. В тот же день из-за атаки БПЛА произошло возгорание на складах компании в деревне Новосаратовка Ленинградской области. Пострадали три человека.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начала работать горячая линия для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атаки на склад Wildberries.

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В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries
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