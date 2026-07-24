В Краснодаре 19-летнюю девушку задержали за съемку последствий атаки БПЛА на склад Wildberries

24 июля пресс-служба МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в кубанской столице задержали 19-летнюю местную жительницу. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) обнаружили в сети запись, на которой девушка снимала горящий складской комплекс и расположенные рядом с ним объекты инфраструктуры. Полиция не уточнила название, но так как на видео с извинениями девушка упоминает 22 июля, речь о Wildberries на Тихорецкой.

Краснодарка нарушила действующий на Кубани запрет на съемку и распространение материалов, связанных с работой систем ПВО, последствиями применения БПЛА, а также местами дислокации военных подразделений. Ей грозит административная ответственность — штраф до 5 тыс. рублей.