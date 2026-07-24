В Сириусе земли орнитопарка хотят отдать под тренировочную базу РФС. Экологи выступили против

Минприроды Краснодарского края планирует изменить границы особо охраняемой природной территории Имеретинской низменности

23 июля эколог Евгений Витишко сообщил в своем телеграм-канале, что 28 июля на сайте Минприроды Кубани начнутся общественные обсуждения по вопросу изменения границ ООПТ регионального значения «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности».



Речь идет о двух участках парка — кластерах № 10 и № 11. На этих территориях Российский футбольный союз (РФС) планирует разместить свою спортивную базу, включающую футбольные поля и сопутствующую инфраструктуру (в том числе гостиницы).

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Витишко заявил о своем несогласии с возможным сокращением площади природного парка. Он отметил, что изъятие территорий из состава ООПТ происходит без должного научного обоснования и компенсации утраченных земель. Специалисты намерены добиваться сохранения текущих границ орнитопарка.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности (Сириус) — это особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения птиц и их естественной среды обитания.