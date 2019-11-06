Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

В следкоме Адыгеи 6 ноября рассказали подробности дела об убийстве 16-летней жительницы Майкопа, которая пропала без вести в мае

Тело убитой школьницы обнаружили 5 ноября, спустя полгода, из-за тщательно скрытых следов преступления и труднодоступной местности. Об этом 6 ноября рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Адыгее Александр Глущенко. По его словам, тело девочки было закопано недалеко от места совершения преступления между двумя железобетонными плитами и завалено грудой строительного мусора, количество которого постоянно увеличивалось. У дерева в 5 метрах от тела преступник закопал вещи жертвы. По ним родственники и опознали девочку.

Результаты экспертизы станут известны в течение пяти дней, по итогам чего можно будет сделать окончательные выводы о найденном теле, подчеркнул Глущенко.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе Игорь Мелихов добавил, что при разборе завалов участвовали волонтеры, спасатели, было вывезено несколько грузовиков с мусором.

«Есть информация о том, что накануне подозреваемый отмечал день рождения своего приятеля. Возможно, в поисках заработка на следующий день он отправился за металлоломом к месту свалки строительного мусора. В это время увидел гуляющую девочку, после чего и возник преступный умысел», — рассказал Глущенко.