Следователи объяснили, почему долго не могли найти тело убитой школьницы из Адыгеи

Адыгея

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В следкоме Адыгеи 6 ноября рассказали подробности дела об убийстве 16-летней жительницы Майкопа, которая пропала без вести в мае

Тело убитой школьницы обнаружили 5 ноября, спустя полгода, из-за тщательно скрытых следов преступления и труднодоступной местности. Об этом 6 ноября рассказал на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Адыгее Александр Глущенко. По его словам, тело девочки было закопано недалеко от места совершения преступления между двумя железобетонными плитами и завалено грудой строительного мусора, количество которого постоянно увеличивалось. У дерева в 5 метрах от тела преступник закопал вещи жертвы. По ним родственники и опознали девочку.

Результаты экспертизы станут известны в течение пяти дней, по итогам чего можно будет сделать окончательные выводы о найденном теле, подчеркнул Глущенко.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе Игорь Мелихов добавил, что при разборе завалов участвовали волонтеры, спасатели, было вывезено несколько грузовиков с мусором.

«Есть информация о том, что накануне подозреваемый отмечал день рождения своего приятеля. Возможно, в поисках заработка на следующий день он отправился за металлоломом к месту свалки строительного мусора. В это время увидел гуляющую девочку, после чего и возник преступный умысел», — рассказал Глущенко.

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По словам подозреваемого, преступление произошло спонтанно. Он хотел забрать телефон, но девочка оказала сопротивление, после чего он нанес ей смертельный удар. Однако следователи выявили массу нестыковок в показаниях задержанного и будут отрабатывать версию изнасилования. Расследование может занять не менее четырех месяцев.

«Пока полной картины преступления нет. Это первое в моей практике дело, когда сразу после убийства не было ни одной зацепки. Но расследование не приостанавливалось. Мы отработали судимых лиц, в результате вышли на подозреваемого, который много лет назад совершил аналогичное преступление», — поделился Александр Глущенко.

Сбор доказательств проводился по двум адресам — в Майкопе, в доме матери подозреваемого, неподалеку от которого было совершено преступление, и в поселке Тульском, у сожительницы, где мужчину задержали. При обыске обнаружили девять телефонов, один из них принадлежал погибшей девочке.

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