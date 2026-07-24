В Сочи задержали сотрудниц детсада, которых обвинили в издевательствах над воспитанниками
В Сочи задержали двух сотрудник детского сада № 35. Ранее родители обвинили их в жестоком обращении с детьми
23 июля пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила, что воспитательниц коррекционной группы детского сада № 35 в Сочи, которых обвиняют в издевательствах над детьми, задержали.
Напомним, 20 июля родители воспитанников детсада заявили, что сотрудники учреждения били детей и кричали на них. Это подтвердили записи с диктофона и камер видеонаблюдения. После этого воспитательниц уволили, а полиция начала проверку.
54-летнюю воспитательницу и 39-летнюю учителя-дефектолога обвинили в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статьи 117 и 156 УК РФ).
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В тот же день суд заключил женщин под стражу на два месяца — до 23 сентября 2026 года. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, а также собирать и закреплять доказательства.
Как писали Юга.ру, в 2023 году в Сочи воспитательницы детского сада получили по три года колонии за издевательства над детьми.