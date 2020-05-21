У Кадырова заподозрили коронавирус — «Интерфакс»

СМИ 21 мая сообщили о возможном заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом

Источник в московских медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей, у него заподозрили коронавирус. Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет.

По данным издания Baza, Кадыров пожаловался на недомогание несколько дней назад, однако решил, что это ОРВИ. Когда его состояние стало ухудшаться, врачи посоветовали ему обратиться в больницы Москвы. Предварительно у главы республики диагностировали поражение легких, а COVID-19 пока под подозрением. Пресс-служба правительства Чечни отказалась комментировать новости.

«МБХ медиа» заметили на сайте Flighware, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ вылетел в Москву 21 мая в 14:30. Предположительно, борт принадлежит Кадырову. Однако официально о его визите в столицу не сообщалось. Российский боец и друг Кадырова Александр Емельяненко сообщил, что временно переехал в другую резиденцию и не знает о здоровье главы республики, сообщил RT.