У Кадырова заподозрили коронавирус — «Интерфакс»
СМИ 21 мая сообщили о возможном заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом
Источник в московских медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей, у него заподозрили коронавирус. Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет.
По данным издания Baza, Кадыров пожаловался на недомогание несколько дней назад, однако решил, что это ОРВИ. Когда его состояние стало ухудшаться, врачи посоветовали ему обратиться в больницы Москвы. Предварительно у главы республики диагностировали поражение легких, а COVID-19 пока под подозрением. Пресс-служба правительства Чечни отказалась комментировать новости.
«МБХ медиа» заметили на сайте Flighware, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ вылетел в Москву 21 мая в 14:30. Предположительно, борт принадлежит Кадырову. Однако официально о его визите в столицу не сообщалось.
Российский боец и друг Кадырова Александр Емельяненко сообщил, что временно переехал в другую резиденцию и не знает о здоровье главы республики, сообщил RT.
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Ранее Юга.ру писали, что в марте глава Чечни рассказал, как борется с коронавирусом. Когда в республике появились первые зараженные COVID-19, Кадыров заявил: «Человека, который сам себе создает [проблему] и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить». А чтобы снизить шансы заразиться коронавирусом глава региона побрился налысо, а заодно побрил своих сыновей.
В апреле чеченский политик рассказал «смешную историю» о том, как тест главы опертшаба Чечни Магомеда Даудова показал положительный результат, а Кадыров сказал не сообщать об этом Даудову.
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