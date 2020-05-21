У Кадырова заподозрили коронавирус — «Интерфакс»

Чечня, Вся Россия

Распечатать

СМИ 21 мая сообщили о возможном заражении главы Чечни Рамзана Кадырова коронавирусом

Источник в московских медицинских кругах сообщил «Интерфаксу», что Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей, у него заподозрили коронавирус. Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет.

Читайте также:

По данным издания Baza, Кадыров пожаловался на недомогание несколько дней назад, однако решил, что это ОРВИ. Когда его состояние стало ухудшаться, врачи посоветовали ему обратиться в больницы Москвы. Предварительно у главы республики диагностировали поражение легких, а COVID-19 пока под подозрением. Пресс-служба правительства Чечни отказалась комментировать новости.

«МБХ медиа» заметили на сайте Flighware, что самолет с бортовым номером VQ-BVQ вылетел в Москву 21 мая в 14:30. Предположительно, борт принадлежит Кадырову. Однако официально о его визите в столицу не сообщалось.

Российский боец и друг Кадырова Александр Емельяненко сообщил, что временно переехал в другую резиденцию и не знает о здоровье главы республики, сообщил RT.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что в марте глава Чечни рассказал, как борется с коронавирусом. Когда в республике появились первые зараженные COVID-19, Кадыров заявил: «Человека, который сам себе создает [проблему] и создавшего эту проблему, если бы спросить меня, следовало убить». А чтобы снизить шансы заразиться коронавирусом глава региона побрился налысо, а заодно побрил своих сыновей.

В апреле чеченский политик рассказал «смешную историю» о том, как тест главы опертшаба Чечни Магомеда Даудова показал положительный результат, а Кадыров сказал не сообщать об этом Даудову.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Рамзан Кадыров

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Сочинский санаторий с лицензией не попал в список тех, кому разрешили работать с 1 июня
Кондратьев разрешил главам муниципалитетов ужесточать режим самоизоляции по своему усмотрению
У Кадырова заподозрили коронавирус — «Интерфакс»
Путин оценил работу губернатора Кубани «как минимум удовлетворительно» и заявил, что поддержит его на выборах
Госдума приняла закон о создании единой базы данных по всем россиянам
В Адыгее умер молодой человек, который заразился COVID-19 после массовых похорон

Лента новостей

Реклама на портале