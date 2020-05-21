В Краснодар прибудет рейс из Ливана с застрявшими из-за коронавируса туристами
В Краснодар в конце мая привезут кубанских туристов, которые ранее не смогли вернуться в Россию из-за коронавируса
Вечером 20 мая Минкомсвязь в своем телеграм-канале для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за начавшейся пандемии коронавируса, опубликовала список вывозных рейсов на 21-26 мая. В числе стран, в которых сейчас находятся россияне, — Италия, Индия, США, Малайзия, Армения, ОАЭ, Таджикистан, Индонезия.
24 мая запланирован рейс из Гоа (Индия) в Ростов. Самолет должен прибыть в 2:00. Также 26 мая должны привезти российских туристов из Бейрута, столицы Ливана, в Краснодар. Они окажутся на родине в 16:50.
Напомним, с 16 марта Россия из-за распространения COVID-19 ограничила авиасообщение со странами Евросоюза, а также не входящими в ЕС Норвегией и Швейцарией. В этот же день Россия закрыла границы с Беларусью и ограничила въезд для иностранцев.
16 апреля власти Краснодарского края решили, что все въезжающие в регион должны проходить 14-дневную самоизоляцию в обсерваторе либо у себя дома. Это касается граждан, приезжающих на всех видах транспорта.
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