В Краснодар прибудет рейс из Ливана с застрявшими из-за коронавируса туристами

В Краснодар в конце мая привезут кубанских туристов, которые ранее не смогли вернуться в Россию из-за коронавируса

Вечером 20 мая Минкомсвязь в своем телеграм-канале для туристов, которые не могут вернуться в Россию из-за начавшейся пандемии коронавируса, опубликовала список вывозных рейсов на 21-26 мая. В числе стран, в которых сейчас находятся россияне, — Италия, Индия, США, Малайзия, Армения, ОАЭ, Таджикистан, Индонезия.

24 мая запланирован рейс из Гоа (Индия) в Ростов. Самолет должен прибыть в 2:00. Также 26 мая должны привезти российских туристов из Бейрута, столицы Ливана, в Краснодар. Они окажутся на родине в 16:50.