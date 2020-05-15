В Краснодар прибыли туристы, застряшие в Гоа из-за коронавируса

15 мая стало известно, что в Краснодар доставили туристов, которые ранее не могли вылететь из Индии

В пресс-службе краевой администрации 15 мая рассказали, что накануне российские туристы, застрявшие в Индии, прилетели в аэропорт Ростова. 36 человек из них — жители Кубани. Их доставили в Краснодар на автобусе, выделенном министерством транспорта региона.

Ранее на территории Кубани постановили отправлять всех прибывающих в регион на обязательную 14-дневную самоизоляцию. Туристам из Гоа также выдали постановление Роспотребнадзора о необходимости отправиться в обсерватор. Там пассажиров должны обследовать и взять анализы на коронавирус.

Напомним, в крае созданы 18 обсерваторов. По данным краевого оперативного штаба на 16 мая, в них находятся 2 тыс. 20 человек. 793 из них пребывают в Краснодаре, 626 — в Сочи, 23 — в Темрюкском районе. Еще 50 человек находятся в обсерваторе в Кущевской, 52 человека — в Геленджике, 165 — в Туапсе, 19 — в Армавире, 223 — в Анапе и 69 — в Ейске.

За все время карантина в обсерваторах побывали 4 тыс. 69 человек. У 35 из них выявили коронавирус.

Напомним, в конце марта в Сочи прибыл борт с туристами из Армении и Финляндии. А 25 апреля в Сочи прилетели россияне, находившиеся на Бали.

12 мая во время заседания оперативного штаба края вице-губернатор Андрей Алексеенко сообщил, что некоторые граждане приезжают на Кубань, чтобы «две недели на гособеспечении посидеть в обсерваторе, а потом продолжить проживание на курорте». Для такой категории приезжающих он предложил ввести самостоятельную оплату нахождения в обсерваторе.