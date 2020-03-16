Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 марта закрыл границу с Беларусью

Такое решение Мишустин принял на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, власти будут делать все для защиты страны от коронавируса, пишет RT.

Мишустин также заявил, что в стране планируют действовать на опережение и принимать меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции.

Напомним, с 15 марта Россия приостановила пропуск иностранцев через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границы. Также ограничено авиасообщение с государствами Евросоюза.

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Как писали Юга.ру, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Накануне глава региона Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности и запрете массовых мероприятий. К 15 марта в России COVID-19 заразились 63 человека, в Беларуси — 27.

Всего случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 114 странах. К 16 марта в мире заболели более 169 тыс. человек, умерли — 6,5 тыс., выздоровели — более 77 тыс. человек.

Беларусь Коронавирус Медицина Международные отношения Михаил Мишустин

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