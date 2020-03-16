Россия закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса

Такое решение Мишустин принял на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, власти будут делать все для защиты страны от коронавируса, пишет RT.

Мишустин также заявил, что в стране планируют действовать на опережение и принимать меры, чтобы не допустить массового распространения инфекции.

Напомним, с 15 марта Россия приостановила пропуск иностранцев через сухопутные участки российско-польской и российско-норвежской границы. Также ограничено авиасообщение с государствами Евросоюза.