В России запретили использовать дроны и коптеры без регистрации

Правила регистрации вступили в силу 27 сентября. С этого дня любые беспилотные аппараты — профессиональные, игрушечные и самодельные — массой от 250 граммов до 30 кг необходимо поставить на учет в Росавиации. Владельцам предлагалось в течение месяца отправить в ведомство заявление с контактами и данными коптера.

С 28 октября беспилотники не имеют права подниматься в небо без учетных номеров. Как пояснили «Российской газете», учет ввели для того, чтобы мотивировать людей внимательнее управлять аппаратами. Теперь в случае крушения можно сразу установить имя хозяина. Это необходимо, когда падающий дрон, например, причиняет ущерб автомобилю или повреждает линии электропередачи.

Отправить заявление можно только почтой либо через курьерскую службу (для жителей Москвы). Позже владельцы смогут это сделать через портал учета беспилотных воздушных судов и Единый портал государственных услуг, уточнили в ведомстве. За запуск аппарата без номеров физическому лицу грозит штраф до 50 тыс. рублей, а юридическому — до 300 тыс. рублей . Руководитель Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиасистем Глеб Бабинцев уточнил:

«Естественно, полицейские не станут гоняться за каждым мальчиком с коптером. Но если аппарат запускают в общественном месте, страж порядка теперь вполне может поинтересоваться учетным номером и проверить его действительность. Нет номера? Платите штраф».



Кроме того, еще в начале года в Госдуму внесли законопроект, который разрешает представителям силовых структур уничтожать и повреждать беспилотники. В МВД тогда рассказали, что один из способов прекращения несанкционированного полета — использование обученных орлов.