На Кубани закрыли парикмахерскую, которая работала во время карантина

В Темрюкском районе в мае обнаружили парикмахерскую, которая незаконно принимала клиентов в период действия карантина

Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует карантин. Во время него запретили выходить на улицу без особой причины и приостановили работу торговых центров, непродовольственных магазинов, а также салонов красоты и парикмахерских. 10 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в очередной раз продлил карантин — до 23 мая, а потом сообщил , что продлевать его внутри муниципалитетов не будут. Также с 23 мая разрешат открыться парикмахерским, но при условии, что они будут соблюдать требования Роспотребнадзора.

В то же время, несмотря на карантин, в Темрюке продолжала принимать клиентов одна из парикмахерских. Приставы остановили работу салона по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и опечатали входные двери салона на 90 суток. Владелицу заведения предупредили о правовых последствиях преждевременного возобновления работы.

В пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 19 мая сообщили, что в крае закрыли более 200 точек, работавших незаконно во время карантина — среди них магазины стройматериалов, гостиницы и отели.