В Крымске выявили коронавирус у парикмахера, которая стригла людей во время карантина

Краснодарский край

Распечатать

28 апреля администрация Крымского района рассказала о местной жительнице, которая не соблюдала режим карантина и контактировала с людьми, имея коронавирус

46-летняя жительница Крымска контактировала с первым заболевшим в районе — 81-летним мужчиной, который живет в селе Киевском. По предварительным данным, несмотря на карантин, парикмахер продолжала после 12 апреля работать в закрытом помещении салона, который находится в районе гимназии №7.

Читайте также:

У нее выявили коронавирус. Сейчас местную жительницу госпитализировали в Крымске. Между тем, некоторые клиенты уже подтвердили свои визиты к ней и сдали анализы, сообщила 28 апреля пресс-служба Крымского района «Вконтакте».

В инстаграме пресс-службы попросили остальных клиентов также обратиться в Роспотребнадзор по телефону, так как «в любом случае будут установлены все контакты»: 8 (988) 966-00-34.

Напомним, с 30 марта из-за распространения COVID-19 на Кубани запретили работать парикмахерским, салонам красоты и соляриям. А с 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина. 

Карантин Коронавирус Крымский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани за сутки коронавирус подтвердили у 63 человек. Умер еще один пациент с COVID-19
Краснодарский театр драмы из-за карантина отметит 100-летие в онлайн-формате
В Краснодаре, Новороссийске и Ейске 9 мая пройдут праздничные пролеты авиации
В Кавказском заповеднике цапле провели операцию на сломанном крыле
В Крымске выявили коронавирус у парикмахера, которая стригла людей во время карантина
В центре Краснодара из-за повреждения кабеля без света остался жилой комплекс

Лента новостей

Реклама на портале