В Крымске выявили коронавирус у парикмахера, которая стригла людей во время карантина

28 апреля администрация Крымского района рассказала о местной жительнице, которая не соблюдала режим карантина и контактировала с людьми, имея коронавирус

46-летняя жительница Крымска контактировала с первым заболевшим в районе — 81-летним мужчиной, который живет в селе Киевском. По предварительным данным, несмотря на карантин, парикмахер продолжала после 12 апреля работать в закрытом помещении салона, который находится в районе гимназии №7.

У нее выявили коронавирус. Сейчас местную жительницу госпитализировали в Крымске. Между тем, некоторые клиенты уже подтвердили свои визиты к ней и сдали анализы, сообщила 28 апреля пресс-служба Крымского района «Вконтакте».

В инстаграме пресс-службы попросили остальных клиентов также обратиться в Роспотребнадзор по телефону, так как «в любом случае будут установлены все контакты»: 8 (988) 966-00-34.

Напомним, с 30 марта из-за распространения COVID-19 на Кубани запретили работать парикмахерским, салонам красоты и соляриям. А с 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина.