Хабиб попросил жителей Дагестана сидеть дома и рассказал о состоянии отца

Дагестан

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Боец Хабиб Нурмагомедов 18 мая рассказал о состоянии своего отца Абдулманапа, у которого выявили коронавирус, а также обратился к жителям Дагестана

Отец и тренер чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова 25 апреля попал в больницу Махачкалы 25 апреля. Позже стало известно, что он впал в кому и его перевезли в Москву. Ночью 14 мая появились сообщения, что Абдулманап Нурмагомедов пришел в себя.

По данным Sports.ru, у тренера спортсмена диагностировали COVID-19, а 3 мая у него случился инсульт. Ему сделали операцию и подключили к аппарату ИВЛ, сейчас его состояние крайне тяжелое.

Хабиб 18 мая у себя в интсаграме опубликовал пост, который назвал «Обращение к землякам-дагестанцам». В шестиминутном видео спортсмен рассказал о состоянии отца и призвал жителей республики оставаться дома.

«У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное. Больницы переполнены, много людей заболело, очень много людей умерло. Нам сейчас как никогда нужно объединиться, показать свое мужество, характер и дисциплину. Только объединившись можно выиграть эту болезнь», — заявил Нурмагомедов.

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Он попросил людей слушать рекомендации врачей, а также рассказал о нехватке мест, техники и медикаментов в больницах региона.

«Все люди болеют. Разницы нет: ты уборщик или президент, депутат или прокурор. Все люди болеют. Эта болезнь не спрашивает твою фамилию, не спрашивает твое имя и где ты работаешь. Эта болезнь не отправляет к бедным или богатым. Все болеют», — добавил спортсмен.

Он также напомнил, что через несколько дней будет праздник Ураза Байрам, на который принято ходить в гости. Нурагомедов попросил людей оставаться дома и провести праздник с семьей, как рекомендуют врачи. Кроме того, по словам бойца, более 20 его близких родственников лежали в реанимации с коронавирусом. Много его знакомых умерло, в особенности пожилые люди. Спортсмен уточнил и о состоянии своего отца, назвав его очень тяжелым.

«Отец сейчас в больнице, его состояние очень тяжелое. Этот вирус ему дал на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него сейчас тяжелое положение, очень тяжелое», — заключил Хабиб.

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Напомним, Дагестан сейчас находится среди самых пострадавших от коронавируса регионов. По данным оперштаба, в республике 3 тыс. 460 случаев заболевания и 29 смертей. При этом несколько дней назад министр здравоохранения региона заявил, что в Дагестане от пневмонии и коронавируса умерло более 40 медиков. Кроме того, в мае Росздравнадзор выявил в республике недостаток лекарств и тест-систем на COVID-19, а о ситуации в регионе начал говорит президент России Владимир Путин.

Здравоохранение Коронавирус Хабиб Нурмагомедов

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