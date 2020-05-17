В Дагестане от пневмонии и коронавируса умерло более 40 медиков. При этом официально в республике скончались 29 человек с COVID-19
Минздрав Дагестана 17 мая сообщил о 657 умерших от внебольничной пневмонии, более 40 из них — медики
По данным федерального оперштаба на 17 мая, всего в Дагестане коронавирус диагностировали у 3 тыс. 371 человека, из них 29 скончались и 1 тыс. 705 — выздоровели. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов в инстаграме провел прямой эфир с блогером Русланом Курбановым, которому рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.
Гаджиибрагимов подтвердил, что официально в регионе от COVID-19 скончались 29 пациентов, при этом уточнил, что умерших от внебольничной пневмонии уже 657. Всего в республике 13 тыс. 697 человек с внебольничной пневмонией, а коронавирус подтвердили у 3 тыс. 230 из них.
«По коллегам — более 40, которые погибли от данной инфекции», — процитировал ТАСС Гаджиибрагимова.
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По его словам, в республике ведется отдельная статистика по коронавирусу и внебольничной пневмонии, однако лечение у пациентов практически аналогичное. Министр здравоохранения объяснил, что изначально на COVID-19 тестировал только роспотребнадзор, позже к нему присоединился минздрав. При этом с пневмониями работает только роспотребнадзор. Сейчас в стационарах находятся более 7 тыс. пациентов, еще в запасе есть более 1,4 тыс. свободных коек.
После общественного резонанса минздрав Дагестана заявил, что медики умерли не только от коронавируса и пневмонии, но и от других болезней. От каких именно — не уточняется.
«Анализ показал, что вследствие быстрого и массового распространения ковид-инфекции среди населения, зарегистрировано немало случаев инфицирования медиков и от членов семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий. Все контактные лица, в том числе медики, были госпитализированы или взяты на карантин», — говорится в сообщении ведомства.
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