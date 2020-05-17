Минздрав Дагестана 17 мая сообщил о 657 умерших от внебольничной пневмонии, более 40 из них — медики

По данным федерального оперштаба на 17 мая, всего в Дагестане коронавирус диагностировали у 3 тыс. 371 человека, из них 29 скончались и 1 тыс. 705 — выздоровели. Министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов в инстаграме провел прямой эфир с блогером Русланом Курбановым, которому рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

Гаджиибрагимов подтвердил, что официально в регионе от COVID-19 скончались 29 пациентов, при этом уточнил, что умерших от внебольничной пневмонии уже 657. Всего в республике 13 тыс. 697 человек с внебольничной пневмонией, а коронавирус подтвердили у 3 тыс. 230 из них.

«По коллегам — более 40, которые погибли от данной инфекции», — процитировал ТАСС Гаджиибрагимова.