В Махачкале учителя начали шить маски для местных жителей

13 мая в администрации столицы Дагестана рассказали о пошиве масок в период пандемии коронавируса

Напомним, в конце апреля президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны сообщил, что производство защитных масок в России увеличили более чем в 10 раз. В начале мая в регионах России начали вводить так называемый масочный режим, обязывающий людей в обязательном порядке носить маски вне дома. Дагестанское издание «Черновик» 12 мая сообщило, что в республике также собираются ввести масочный режим. 13 мая в пресс-службе администрации Махачкалы рассказали, что «махачкалинцы, как и жители других регионов России, столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты в столичных аптеках» . В мэрии отметили, что ранее маски в городе шили ателье.

Несколько дней назад к пошиву присоединились педагоги Махачкалы, добавили в администрации. В производстве задействованы более 40 учителей из пяти школ — №5, 11, 16, 60 и 61. В администрации отметили, что «социальный проект» поддержан городским оперштабом и что учителей-добровольцев становится все больше.

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«Среди заболевших есть и мои родственники, коллеги. Я вижу, как непросто сегодня врачам. Находясь здесь и изготавливая маски, я могу отдать хотя бы небольшую часть морального долга перед докторами», — объяснила свое участие Патимат Магомедова, учительница школы №61. Маски, которые сшили сотрудники школ, раздают на улицах, в транспорте и на рынках.