В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус
Росздравнадзор в мае выявил в Дагестане недостаток лекарств и тест-систем на коронавирус
Нарушения нашли после проверки Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). Оказалось, что в Дагестане не хватает тест-систем и расходных материалов, из-за чего в республике проводят недостаточное количество тестов на коронавирус. Также в регионе выявили следующие недочеты:
- не на должном уровне огранизована работа перепрофилированных медицинских организаций, в которых лечат пациентов с внебольничной пневмонией;
- больницы недостаточно обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты;
- дефицит кадров в амбулаторном звене;
- нет системы мониторинга пациентов, получающих амбулаторное лечение;
- отсутствуют собственные мощности для производства медицинского кислорода, а также есть проблемы в обеспечении кислородом больных с дыхательной недостаточностью;
- длительные сроки ожидания КТ-исследований и результатов тестирования.
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Напомним, к 14 мая Дагестан оказался на пятом месте в России по количеству диагностированных случаев заболевания коронавирусом — 3 тыс. 95 человек, за все время там умерло 26 пациентов.
Минздрав России 8 мая признал ситуацию с COVID-19 в Дагестане самой тревожной в стране. Председатель Координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, «Сообщество врачей Республики Дагестан» и Фонд патриотического воспитания молодежи назвали официальные цифры по коронавирусу в республике заниженными. В ответ на это глава региона Владимир Васильев заверил, что у властей нет цели скрывать подлинную статистику, сообщил «Кавказский Узел».
Ранее Юга.ру писали, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии. В конце апреля его госпитализировали в больницу Махачкалы с пневмонией, однако из-за неправильного лечения мужчина впал в кому и у него начались осложнения. После этого его перевезли в Москву.
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