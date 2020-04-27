Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов попал в больницу Махачкалы с пневмонией

Абдулманапа Нурмагомедова доставили во вторую городскую больницу Махачкалы, к нему никого не пускают. Мужчина сдал тест на коронавирус, но его результатов пока нет. По данным издания Sports.ru, у отца чемпиона UFC диагностировали пневмонию. Также заболел чемпион мира Шамиль Завуров и другие спортсмены.

Комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов рассказал, что отец бойца заболел в горах, два дня переносил болезнь на ногах, после чего братья уговорили его лечь в больницу. Спортсмен ММА Олег Тактаров заявил, что у Нурмагомедова стабильное состояние.