Отец Нурмагомедова впал в кому

13 мая стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в Москве

25 апреля стало известно о госпитализации тренера в больницу Махачкалы, у него заподозрили пневмонию. Позже у Нурмагомедова взяли анализ на коронавирус и направили его в Москву.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник 13 мая отметил, что в Дагестане мужчину «лечили неправильно», после чего у него возникли осложнения. Портал сообщил о коме и тяжелом состоянии тренера.

13 мая ТАСС также написал, что Абдулманап Нурмагомедов в коме.

«Отец Хабиба находится в коме», — поделился с агентством комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.