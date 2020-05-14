Отец Нурмагомедова впал в кому
13 мая стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в Москве
25 апреля стало известно о госпитализации тренера в больницу Махачкалы, у него заподозрили пневмонию. Позже у Нурмагомедова взяли анализ на коронавирус и направили его в Москву.
«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник 13 мая отметил, что в Дагестане мужчину «лечили неправильно», после чего у него возникли осложнения. Портал сообщил о коме и тяжелом состоянии тренера.
13 мая ТАСС также написал, что Абдулманап Нурмагомедов в коме.
«Отец Хабиба находится в коме», — поделился с агентством комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.
Ночью 14 мая об отце Хабиба Нурмагомедова написал Конор Макгрегор в своем твиттере. Он рассказал, что был расстроен новостью о его состоянии:
«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем видам борьбы, чем мы даже можем себе представить».
Ночью 14 мая СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший пришел в себя после нескольких дней пребывания в коме, написал RT.
Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020
A true martial genius!
Very saddened upon hearing this news tonight.
Praying for the Nurmagomedov family at this time ������ https://t.co/OVklQphPgN