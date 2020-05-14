Отец Нурмагомедова впал в кому

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

13 мая стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в Москве

25 апреля стало известно о госпитализации тренера в больницу Махачкалы, у него заподозрили пневмонию. Позже у Нурмагомедова взяли анализ на коронавирус и направили его в Москву.

«Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник 13 мая отметил, что в Дагестане мужчину «лечили неправильно», после чего у него возникли осложнения. Портал сообщил о коме и тяжелом состоянии тренера.

13 мая ТАСС также написал, что Абдулманап Нурмагомедов в коме.

«Отец Хабиба находится в коме», — поделился с агентством комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов.

Читайте также:

Ночью 14 мая об отце Хабиба Нурмагомедова написал Конор Макгрегор в своем твиттере. Он рассказал, что был расстроен новостью о его состоянии:

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, ответственный за большее количество чемпионов мира по всем видам борьбы, чем мы даже можем себе представить».

Ночью 14 мая СМИ сообщили, что Нурмагомедов-старший пришел в себя после нескольких дней пребывания в коме, написал RT.

Коронавирус Медицина Хабиб Нурмагомедов

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Мэрия Краснодара хочет добиться сноса особняка купца Котлярова
В Махачкале учителя начали шить маски для местных жителей
Отец Нурмагомедова впал в кому
На Кубани прогнозируют небольшие дожди и до 30 °С
Российские журналисты хотят запустить приложение, которое поможет людям разобраться в законах, регулирующих интернет
На Ставрополье сотрудники закрытого на карантин интерната объявили забастовку. Как отреагировали власти, и что из этого получилось

Лента новостей

Реклама на портале