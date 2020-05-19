В пещере «Таврида» в Крыму ученые нашли останки волков, которым более 1,5 млн лет

В июле 2018 года во время строительства трассы «Таврида» под Белогорском в районе поселка Зуя рабочие нашли карстовую пещеру, над которой будет проходить часть дороги. В пещере обнаружили останки мамонтов и других животных. Ученые предположили, что там было логово гиен или других крупных хищников, которые затаскивали туда добычу. По оценкам палеонтологов, это одно из крупнейших в мире скоплений костей животных доледникового периода.

Всего в «Тавриде» нашли около 300 кг останков древних животных. Старший методист по найденным останкам зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев рассказал, что специалисты обнаружили останки ископаемых псовых, которых сейчас можно было бы назвать волками. Их возраст составляет от 1,5 до 1,8 млн лет.

По словам Старцева, возраст определили по зубами. Ископаемые псовые, скорее всего, были обитателями пещеры, которая являлась их логовом и куда они приносили свои жертвы, пишет ТАСС.

Ученый отметил, что «Таврида» — протяженная пещера, поэтому все, что в ней было, находилось в законсервированном состоянии сотни тысяч лет. Палеонтолог объяснил, что именно благодаря этому найденные ископаемые являются знаковыми — в других местах они не были настолько полными, а здесь они находились в «природном архиве».

Специалисты продолжают индентифицировать останки животных.