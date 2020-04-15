Фонд «Вольное Дело» передал 14 аппаратов ИВЛ больнице Усть-Лабинска
15 апреля фонд «Вольное Дело» передал инфекционному госпиталю на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Оборудование позволяет поддерживать дыхание пациентов с респираторными заболеваниями. До начала пандемии Усть-Лабинская ЦРБ имела всего 4 аппарата ИВЛ. Один из них фонд «Вольное Дело» приобрел для родильного отделения больницы в январе 2020-го
Аппараты ИВЛ нужны пациентам, которые не могут дышать самостоятельно — оборудование подает в легкие кислород и удаляет из них углекислый газ. Наличие такого оборудования в больницах крайне важно во время коронавируса.
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Ранее фонд направил 12 машин скорой помощи и более 1 млн масок в регионы Сибири и Урала. Автомобили скорой помощи выпущены заводом «ГАЗ» в 2020 году, отличаются повышенной проходимостью, оснащены современным медицинского оборудования и системой связи для работы в удаленных районах.
Совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт «ПРО ИВЛ» позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.
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