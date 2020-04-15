Фонд «Вольное Дело» передал 14 аппаратов ИВЛ больнице Усть-Лабинска

Оборудование позволяет поддерживать дыхание пациентов с респираторными заболеваниями. До начала пандемии Усть-Лабинская ЦРБ имела всего 4 аппарата ИВЛ. Один из них фонд «Вольное Дело» приобрел для родильного отделения больницы в январе 2020-го

Аппараты ИВЛ нужны пациентам, которые не могут дышать самостоятельно — оборудование подает в легкие кислород и удаляет из них углекислый газ. Наличие такого оборудования в больницах крайне важно во время коронавируса.