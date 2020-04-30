Аппараты экспертного класса предназначены для детей разного возраста. Это универсальные и многофункциональные устройства, которые позволяют поддерживать дыхание пациентов даже в самых тяжелых случаях. Подключение к ИВЛ необходимо пациентам в критическом состоянии, когда срочно нужна реанимация. Устройства будут использовать и после пандемии. Всего в детской инфекционной больнице Краснодара сейчас более 50 аппаратов ИВЛ.

«Как социально-ответственная компания мы передали два аппарата ИВЛ в детскую инфекционную больницу. Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае под контролем, но мы не остаемся в стороне и надеемся, что наш небольшой вклад поможет жителям региона», — сказал исполнительный директор строительной компании DOGMA Георгий Лабинцев.