Компания DOGMA передала Детской краевой инфекционной больнице аппараты искусственной вентиляции легких
30 апреля Детская краевая инфекционная больница получила два аппарата искусственной вентиляции легких от строительной компании DOGMA
Аппараты экспертного класса предназначены для детей разного возраста. Это универсальные и многофункциональные устройства, которые позволяют поддерживать дыхание пациентов даже в самых тяжелых случаях. Подключение к ИВЛ необходимо пациентам в критическом состоянии, когда срочно нужна реанимация. Устройства будут использовать и после пандемии. Всего в детской инфекционной больнице Краснодара сейчас более 50 аппаратов ИВЛ.
«Как социально-ответственная компания мы передали два аппарата ИВЛ в детскую инфекционную больницу. Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае под контролем, но мы не остаемся в стороне и надеемся, что наш небольшой вклад поможет жителям региона», — сказал исполнительный директор строительной компании DOGMA Георгий Лабинцев.
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«Сегодня наша больница работает как госпиталь и оказывает помощь детям с коронавирусной инфекцией. Учитывая то, что возникает потребность оказывать респираторную поддержку, именно эти аппараты необходимы для высокого качества лечения», — пояснила заместитель главврача по медицинской части Лариса Леденко.
С начала карантина работа застройщика не останавливалась. Сейчас завершается строительство сразу двух ЖК. За 10 лет работы DOGMA построила уже свыше 280 тыс. кв. метров жилья для более 4 тыс. семей.
Как сообщали Юга.ру, 27 марта Министерство здравоохранения Краснодарского края заявило, что в медицинских учреждениях края числится более 950 аппаратов ИВЛ. 14 апреля Для медучреждений Краснодара, Сочи и Новороссийска в апреле закупили 12 новых аппаратов ИВЛ. 15 апреля фонд «Вольное Дело» передал инфекционному госпиталю на базе Центральной районной больницы Усть-Лабинска 14 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)