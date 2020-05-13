Росздравнадзор запретил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, при которых погибли пациенты

13 мая в России приостановили обращение модели аппарата ИВЛ, которую использовали в двух больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее там произошли пожары, из-за которых погибли шесть человек

Что произошло? Вечером 9 мая в московской больнице имени Спасокукоцкого произошло возгорание. Пожар начался в палате на первом этаже корпуса, который был перепрофилирован для больных коронавирусом. «Интерфакс» писал, что пожар произошел в реанимации. Из здания эвакуировали 300 пациентов, однако одну пациентку спасти не удалось. Позже ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ. Спустя несколько дней, рано утром 12 мая произошел пожар в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Как пишет RT, в этом медучреждении также развернули койки для зараженных COVID-19. Из горящего здания эвакуировали 150 человек. Погибли пять человек — четыре мужчины и одна женщина, все они были подключены к аппаратам ИВЛ. Как сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга, причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

«Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Сейчас на месте работают следователи», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 12 мая. В то же время источник РИА «Новости» из экстренных служб сообщил, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования, в том числе аппарата ИВЛ. По факту гибели пяти пациентов возбудили уголовное дело. Где были сделаны аппараты ИВЛ? Аппарат искусственной вентиляции легких, который мог воспламениться в больнице Санкт-Петербурга, был произведен на Уральском приборостроительном заводе, писал «Коммерсантъ». По некоторым данным, устройство не было старым — его установили в начале месяца. По словам гендиректора предприятия Булата Гайнутдинова (завод входит в структуру «Ростеха»), изготавливаемые аппараты поступали в больницы по всей России, еще около половины из них поставляли за границу. Однако в компании сообщили, что не располагают точными данными о том, где был сделан аппарат ИВЛ из сгоревшего отделения реанимации. Между тем, источники ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что сгоревшие аппараты ИВЛ и в Москве, и в Санкт-Петербурге были изготовлены в одном и том же месте — на Уральском приборостроительном заводе.

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