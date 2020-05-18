Майкопский ФК «Дружба» впервые за 22 года стал призером турнира

Футбольный клуб «Дружба» из Адыгеи занял третье место в турнире Олимп — Первенство Профессиональной футбольной лиги сезона-2019/20 в зоне «Юг»

Право перейти в следующий дивизион при условии получения лицензии получат команды ФНЛ, занявшие первые два места («Ротор» и «Химки»), ПФЛ — только клубы, которые остановились на первом месте — «Велес» (зона «Запад»), «Динамо-Брянск» («Центр»), «Волгарь» («Юг»), «Акрон» («Урал-Приволжье») и «Иртыш» («Восток»).

Напомним, в середине марта из-за распространения коронавируса в России остановили все спортивные соревнования. 15 мая на заседании исполкома Российского футбольного союза было решено завершить сезон ПФЛ и ФНЛ, а чемпионат Премьер-лиги — возобновить 21 июня. Кроме того, были отменены стыковые матчи.

Второе и третье место в зоне «Юг» заняли «Алания Владикавказ» и майкопская «Дружба». Для последней это лучшее достижение за последние 22 года.

В 10 из 19 матчей адыгейская команда одержала победу, 4 игры закончились ничьей и 5 матчей майкопчане проиграли. В общей сложности игроки команды забили 29 голов и пропустили 26.

«Первые 5 игр команда Адыгеи не потеряла ни одного очка, что позволило ей занять и удерживать первое место в турнирной таблице. Затем лидерство "Дружба" потеряла, но в трех последних матчах одержала победу над соперниками. Это позволило обойти нашего главного конкурента по группе "Юг" — новороссийский "Черноморец", который выступил менее удачно», — отметили в пресс-службе «Дружбы».

Лучшими бомбардирами в этом сезоне стали Амир Конов, Ризван Ахмедханов и Тофик Кадимов. Они забили 7, 6 и 5 голов соответственно. Кроме того, по итогам голосования лучшим тренером в группе «Юг» в августе был признан главный тренер «Дружбы» Софербий Ешугов.