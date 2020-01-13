У майкопского ФК «Дружба» впервые появился талисман. Костюм для первой фотосессии примерил гендиректор клуба

Адыгея

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В Адыгее в январе впервые представили официальный талисман майкопского футбольного клуба «Дружба»

Руководство клуба представило в качестве маскота ростовую куклу в виде кавказского зубра. Для первой фотосессии костюм талисмана примерил генеральный директор «Дружбы» Каплан Хуако. Первые серии игр весной этого года пройдут уже с использованием нового талисмана, сообщили в пресс-службе клуба.

«Познакомиться поближе и сфотографироваться с талисманом болельщикам можно будет в ходе весенней серии турнира ПФЛ при проведении домашних матчей "Дружбы" на республиканском стадионе», — отметили в пресс-службе.

Напомним, конкурс для болельщиков команды по выбору маскота начался в середине июля 2019 года. В октябре руководство клуба определилось с претендентом — более чем в 90% всех поступивших заявок в качестве талисмана болельщики из разных районов Адыгеи предлагали выбрать кавказского зубра.

Майкоп ФК «Дружба» Футбол

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